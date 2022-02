Ortografía para las cartas (II)

Les debía un dato: ¿cómo hacemos con las despedidas de las cartas? Digo, ¿cómo hacemos con su ortografía? Vamos a ver: si usamos una mera palabra, algo muy muy habitual, podemos poner coma o punto.

Cordialmente,(.)

Juan Villa

Yo les sugiero que usen el punto porque la coma es un signo que no se ve bien al final de la secuencia, queda como abandonada. Pero si la despedida es una oración completa, pues ya nos toca usar el punto.

Publicidad

Me despido de usted con mucho respeto.

Juan Villa

Ah, bueno, se me olvidaba la fecha. El modelo más usado, y creo yo que es el más lógico, es el ascendente. Y digo que es más lógico precisamente por eso: empieza desde lo más pequeño (el día) y termina en lo más grande. 7 de febrero de 2022. Y recuerden que son igualmente correctos del 2022 y de 2022. El otro es modelo gringo: febrero 7 de 2020. Y el otro es de orden descendente: 2020.2.7.

Publicidad

Este último es el recomendado por la ISO (Organización Internacional de Normalización), sobre todo para documentos científicos y jurídicos que van de un país a otro, y como cada país puede usar alguno de los dos primeros modelos, pues la ISO nos sugiere este para que estemos de acuerdo. Y no crean: esto puede causar problemas. Miren esta: la fecha 2.12.2020, para mí, y para ustedes, es 2 de diciembre de 2020. Pero para un gringo puede ser, y razón tendrá, febrero 12 de 2020. Pilas.

Preguntan los lectores

¿Flotar o nadar? ¿Poncho o ruana?

Publicidad

Juan Diego Toro. No es propiamente por una duda, sino por el significado de algunas palabras que a cada rato publica su colega italiano en el crucigrama diario. Él siempre pone como sinónimo de ruana a poncho, y la verdad que no es lo mismo, empezando por el tipo de tejido. Flotar sinónimo de nadar, y creo yo que tampoco es lo mismo.

Juan Diego, me corchaste con la primera. Pero el Diccionario de la lengua española dice lo siguiente sobre poncho: “Prenda de abrigo que consiste en una manta, cuadrada o rectangular, de lana de oveja, alpaca, vicuña, o de otro tejido, que tiene en el centro una abertura para pasar la cabeza, y cuelga de los hombros generalmente hasta más abajo de la cintura”. Y sobre ruana, además de otras acepciones raras para nosotros: “Especie de capote de monte o poncho”. Entonces, este diccionario nos deja en las mismas y da a entender que la ruana es un poncho. Pero, evidentemente, no regala más detalles. Esta obra no es la adecuada para sacarnos de la duda.

Y el Diccionario de americanismos dice sobre poncho: “Variedad de ruana, de tela de algodón, usada como parte de la indumentaria típica en algunas regiones”. Y sobre ruana: “Prenda de abrigo de lana o hilo, que consiste en una manta, cuadrada o rectangular, que tiene en el centro una abertura para pasar la cabeza, y cuelga de los hombros generalmente hasta más abajo de la cintura”. En las mismas. Ojalá algún experto nos ilumine. Ahora, siento que en el uso común sí vemos alguna diferencia. Es decir, si a mí me dicen “compre un poncho”, traigo ese de color blanco típico del atuendo paisa (como cuando nos vestían para el Día de la Antioqueñidad). Y si me mandan por una ruana, compro una bien lanuda y para el frío. Ahora, tendríamos que pensar qué palabra usan en cada región. Y nadar también es flotar sobre un líquido. O sea, nadar no implica movimiento.