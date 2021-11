Ortografía para la vida cotidiana

Preguntan los lectores

Lectora anónima. Te adjunto dos recortes de un artículo de El Colombiano para que por favor me saqués de la ignorancia. Mis dudas son “voy hacia al acuario” y “de pronto”.

Voy a trascribir aquí lo que dicen los artículos: “Lo importante es estar atento porque en cualquier espacio del parque de pronto aparece”. Ese es uno. Va el otro: “... se encuentra en el camino (...) hacia al acuario”.

Yo al primero no le veo problema alguno. De pronto es una locución adverbial que significa “apresuradamente, sin pensarlo mucho” y “de repente” (y otra más). El redactor dice que de repente puede aparecer alguna ave volando. Así que está perfecto. En paisa, la usamos para indicar que algo posiblemente sucederá: “De pronto ahorita paso por tu casa y nos tomamos un tintico, ¿sí?”. Un uso adecuado que, además, está incluido en el Diccionario de la lengua española.

En el segundo sí hay un descache: “hacia al”. La construcción es “camino hacia el acuario” o “camino al acuario”, ambas correctas y equivalentes. Es que hacia y a sirven para decir lo mismo.

Lo pillé en la prensa

“¿A dónde acudir si necesito interrumpir un embarazo en Oaxaca?”.

¿Adónde, dónde o a dónde?

Vamos por partes y despaciecito. Por un lado tenemos adónde y a dónde y, por otro, dónde. Los dos primeros sirven para indicar dirección, orientación; o sea, indican que voy hacia cierto lugar, tangible o intangible. El otro sirve, sobre todo, para preguntar en dónde estoy. Entonces, “¿Dónde estás?”. Respondo “Estoy en mi casa”. En mi casa. Aunque lo usamos, no es lógico preguntar “¿A dónde estás?” porque no hay dirección, no estoy hacia un lugar, sino en un lugar.

Ahora bien. “¿A dónde vas con tanto afán?”. Puedo decir que “Voy hacia la casa de mi mamá” porque está presente la idea de dirección, la idea de que me dirijo hacia un lugar, hacia una casa. Entonces, yo acudo a un lugar, acudo a un juez, por ejemplo. Así que el titular es correcto.

Valga esta aclaración. Cuando lo usamos para indicar que voy hacia las dos opciones son correctas: “¿Dónde vas a ir?” o “¿Adónde/A dónde vas ir?”. Sin embargo, y esto ya es mi simple opinión, sigue siendo más lógico preguntar “¿A dónde vas a ir si te echan?”.

Finalmente, pero no me despido aún, y como ya vieron, adónde y a dónde son la misma cosa.

Lo pillé en Instagram

“Miércoles 14. Vendrán disfrazados de casa como quieran. Ese día en el colegio haremos...”.

El chiste es que la fotografía que está debajo de esto muestra unos niños disfrazados de casas, supongo yo que hechas con cartón. Arriba reza “La importancia de la comprensión lectora”. Me pregunto yo: ¿cuestión de redacción o de lectura? ¿Qué opinan?

A ver, el texto puede ser más claro, cierto: “... Vendrán disfrazados desde casa como quieran”. Sin embargo, dentro del contexto del discurso es bastante obvio que “de casa”, en este caso, equivale a “desde casa”. De es una preposición difícil porque sirve para muchas cosas. De aquí que tantos digan que “vaso de agua” indica que el material del que está hecho es agua, y no vidrio o plástico. Pero no: de también dice “contenido”. Ya la mesa de madera sí habla del material de la mesa.