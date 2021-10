Ortografía cotidiana

Lo pillé en la prensa

“Narcos alteran la coca para hacerla gigante e hiperresistente”.

Aquí no hay ningún error. Al contrario, tenemos un gran acierto en una construcción en la que fácilmente podemos meter las patas, las cuatro patas.

Publicidad

Hiperresistente es lo que en gramática se llama derivación: tenemos un prefijo (hiper-) unido a un adjetivo (resistente) para modificar su significado. Una cosa resistente resiste, pero una cosa hiperresistente resiste mucho más porque hiper- significa exceso o grado superior a lo normal. ¿Sí o qué? Pero el acierto está en lo que sigue, miren pues: debemos dejar la r duplicada (que se llama erre, no ere) porque queda entre dos vocales, entre la e y la e.

Algo similar ocurre con antirrevolucionario, anti + revolucionario. La r queda de nuevo entre dos vocales y debemos, aquí sí, duplicarla. La misma suerte tienen prerradial, antirreumático, prerrebajas (pre + rebajas). Si queda entre dos vocales, la duplicamos (o la mantenemos duplicada). Y lo mismo en otras construcciones: ciclorruta, fotorreportaje...

Así que acertó el redactor y bien escribió hiperresistente.

Lo pillé en Facebook

“¿Qué opina? La Alcaldía de Medellín le solicitó a las autoridades migratorias que hagan los trámites”.

Publicidad

Aquí hay un descache, uno de los descaches gramaticales más cometidos por todos. Pero hay aciertos también. Después de “¿Qué opina?” va mayúscula. Punto para el redactor, que aquí acertó. Recuerden que si no hay otro signo entre la interrogación de cierre y la palabra que sigue, usamos mayúscula porque tomamos ese puntico como punto seguido. También pudo el redactor escribirlo así: “¿Qué opinan?; la Alcaldía”. Ortográficamente, ambas funcionan, pero si pensamos en la construcción, o sea, en la sintaxis, en el orden del discurso, funciona mejor la opción que eligió el colega.

Otro acierto: Alcaldía de Medellín con mayúsculas porque es nombre propio de una entidad. Gobernación de Antioquia, Policía Nacional (pero “un policía me requisó” porque ahí no me refiero a la institución, sino al agente solito).

El descache. Es un error de concordancia muy cometido y, la verdad, es muy fácil caer en él. Es una mina quiebrapatas. “... le solicitó a las autoridades”: ese le debe concordar con autoridades y, por tanto, estar en plural. “La Alcaldía de Medellín les solicitó a las autoridades...”.

La estructura es esta: alguien + les entrega + algo + a otros. Otros es quien recibe la acción de alguien.