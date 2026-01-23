El jardín de Epicuro: Single Malt

Cuenta la leyenda urbana que cuando Gabriel García Márquez pasaba largos períodos en su casa de Cartagena, salía en las noches a compartir poesía y copas con sus amigos y siempre pedía un whisky de malta, ante el pasmo y desconcierto de la mayoría de barman de la época, se cuenta que algunos empezaron a buscar, afanosos, ese estilo de whisky incluso encargándolo al extranjero, para no desairar a Gabo en el caso de una visita afortunada a su establecimiento. Y es que en Colombia solo tomábamos “blended whisky” y cualquier otro estilo era totalmente desconocido para el paladar criollo.

Pero vayamos por partes, existen 5 grandes categorías de whisky escocés: El Single Malt - es un whisky hecho a base de una sola malta (cebada) y que se fermenta, destila y madura en una sola destilería, normalmente en alambiques de cobre conocidos como pot still. El 90% del consumo de whisky escocés es single malt. Existen alrededor de 150 destilerías en todo su territorio. La segunta categoria es el Single Grain - hecho a base de un solo grano (trigo, centeno, avena) y que se fermenta, destila y madura en una sola destilería, normalmente en alambiques industriales o de columna. En toda Escocia, solo hay al momento 7 destilerías de grano, en tercer lugar esta el Blend Malt - es un whisky que se hace al mezclar varios whiskys de malta. La cuarta categoría es el Blended Grain que se hace al mezclar varios whiskys de grano. En quinta y última categoría encontramos, el Blended Scotch Whisky, producto de mezclar varios whiskys de malta con varios de grano, creando los whiskys comerciales mas reconocidos del mundo. El 90% del consumo mundial de whisky escocés, es Blended Scotch Whisky.

Para los gustos están los colores, pero sobra decir que el verdadero espíritu del whisky está en los single malt, siguiendo los principios de la excelencia como los propuestos por nuestro invitado la destilería Macallan.

1. Su destilería o el llamado Estate ubicada en las Tierras Altas de Escocia, la finca se extiende por 200 hectáreas a lo largo del majestuoso río Spey.

2. Sus 24 alambique de cobre se encuentran entre los más pequeños maximizan el contacto con el cobre creando sabores ricos, afrutados y con cuerpo único.

3. Las barricas de roble americano y europeo que aportan hasta el 80 % del sabor del whisky y el 100 % de su color natural.

4. Esta destilería mantiene su tradición de madurar el whisky en barricas de roble donde se ha guardado previamente vino de Jerez, un proceso esencial para desarrollar los ricos sabores, aromas complejos y colores naturales del whisky.

5. Desde el dorado claro hasta el caoba intenso, cada tono de la colección de estos whiskys son completamente naturales, derivado exclusivamente de la interacción del whisky con las barricas de roble.

Macallan The Harmony Collection

Destilería: The Macallan

Grano: Cebada malteada

Año: N/A

Zona: Speyside (Highland)

País: Escocia

Destilador: Kristeen Cambell

No declara añejamiento

Temperatura de Servicio: 16ºC

Importa: Global Wine & Spirits

Alcohol: 44,2 % AbV