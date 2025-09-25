El jardín de Epicuro: simplemente Napa Valley

Napa es un pequeño condado californiano, con forma de luna creciente, que apenas ocupa una décima parte de la producción total de vinos en California, pero su historia y la importancia de los vinos que produce la han posicionado como el sitio donde se producen los mejores y mas caros vinos de los Estados Unidos.

Se ubica a 80 km al noreste de San Francisco y se extiende a lo largo de 55 km. Las montañas delimitan su anchura que oscila en apenas 2 a 8 km, sus suelos son de origen volcánicos sus principales zonas son: Santa Helena, Rutherford, Oakville, Stags Leap, Carneros, etc. Abarcando 16 denominaciones amparadas por la mención de calidad AVA (American Viticultura Area) Una AVA es una región vitivinícola delimitada con características geográficas o climáticas específicas que la distinguen de las regiones circundantes y afecta el modo en que se cultivan las uvas.

Su historia comienza cuando en el año de 1769 el franciscano fray Junípero Serra plantó vides en San Diego con la legendaria cepa misión. Cronológicamente el primer vino del valle fue producido por George Yount en 1840 en Yountville. En 1861 aparece un emigrante de origen húngaro llamado Agoston Haraszthy quien fue encomendado por el estado de California de traer y aclimatar variedades internacionales como la cabernet sauvignon o la chardonnay.

Uno de los grandes pioneros de Napa fue Charles Krug que en la década de los 1860 fundó la primera explotación vinícola del valle. El fue quien formó a vinificadores famosos como Clarence Wetmore, Jacob Beringer y Carl Wente. Napa Valley vivió su verdadero auge a partir de 1966 cuando aparece la legendaria figura de Robert Mondavi quien se convirtió en el pionero en la introducción de las nuevas técnicas de vinificación apalancado por los trabajos de la Universidad de Davis que tiene una de las facultades de enología mas importantes del planeta. Mondavi también es famoso por su alianza con el barón francés Philippe de Rothschild con la creación del vino Opus One una joya de Napa para el mundo.

Posteriormente en el año de 1976 apareció en escena el periodista británico Steven Spurrier quien organizó la famosa “Cata del Vino de París” quien puso a competir los mas famosos vinos franceses contra los mejores vinos de California, ganando estos últimos, esta historia se puede ver en la divertida película Bottle Shock (Guerra de Vinos).

Hoy Napa es una zona que tiene unas 300 fincas vitícolas atravesada por la vía 29 conocida como la “Silverado Trail” que es una sucesión infinita de vinos, bodegas y buena comida, frecuentada por mas de 5 millones de visitantes al año, no en vano la conocen como la Disneylandia del vino.

Vino: Groth Reserve

Bodega: Groth Vineyards & Winery

Uva: 98% Cabernet Sauvignon; 2% Merlot

Año: 2021

Zona: Oakville-Napa Valley

País: Estados Unidos

Enólogo: Ted Henry

Potencial de Guarda: 15 años

Temperatura de Servicio: 17ºC

Importa: 90 Puntos

Alcohol: 14,5 % AbV