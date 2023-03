Sociedades peligrosas. “Holy Spider”, de Ali Abbasi

A comienzos de siglo en una de las ciudades más pobladas de Irán, Mashhad, Saaed Hanaei se dedicaba a llamar a la prensa desde teléfonos muy cercanos a los terrenos en los que abandonaba los cuerpos de las mujeres que asesinaba, para ufanarse diciendo que estaba haciendo el trabajo de Alá y limpiando la maldad de las calles, pues todas sus víctimas ejercían la prostitución. La prensa decidió llamar a los crímenes “los asesinatos de la araña” porque Hanaei las llevaba primero a su casa, para luego estrangularlas y porque varias de ellas eran halladas envueltas en telas.

Ali Abbasi cuenta esta historia en Holy Spider, estrenada hace unos días en MUBI, alterando ciertos elementos para evadir la etiqueta de docudrama que podría tener la película, que le permiten además hacer énfasis en algunos temas sociales con resonancias actuales a través del personaje de Rahimi, interpretado por Zar Amir-Ebrahimi, una periodista que llega a la ciudad para tratar de entender cómo las autoridades eclesiales y la policía podían tener más de una decena de crímenes, a la prensa de todo el país llenando titulares en las portadas, a las familias locales aterrorizadas y ni una sola pista hasta ese momento sobre el criminal.

El director nacido en Irán pero con una carrera ya internacional (ganó reconocimiento con “Borders”, dirige últimamente varios episodios de la serie The last of us), dedica la introducción de la cinta a explicarnos un poco la realidad de la prostitución en un país como Irán, mucho más dura que la ya dura realidad de esa actividad en las grandes urbes occidentales. Son minutos que conmocionan, porque nos muestran a una de ellas con el cuerpo lleno de golpes (que es lo que pasa en una sociedad machista cuyos integrantes ven a las mujeres como ciudadanos de segunda), con la necesidad de drogarse para soportar el abuso del que es víctima, con una hija pequeña esperándola, y con el desamparo reflejado en cada expresión de su rostro. Esa primera parte terminará con una gran toma en la que la red que tejen las luces de la ciudad, vistas desde lejos, nos recuerdan a la tela de una araña que se despliega frente a nosotros.

¿Quiénes son las moscas en las telas de araña de nuestras ciudades? Aquellos que a la sociedad no le importan. Por eso la película cobra valor, más que en su propuesta fotográfica o narrativa (casi convencionales) en los comentarios agudos que es capaz de expresar, como cuando insinúa que un porcentaje de esa violencia proviene de personas que salieron de la guerra sin ningún otro escenario en el que pudieran trascender (imaginen lo que implica esto en Colombia), o cuando hace hincapié en todas las violencias que deben enfrentar las otras mujeres que aparecen, que provienen de sus esposos, de sus compañeros de trabajo, de las autoridades en las que teóricamente deberían poder confiar.

En una escena, algunos hombres sólo maldicen al asesino por dejar un cuerpo sobre su sembrado de tomates. Que Holy Spider nos ayude a identificar todas esas violencias a las que hemos convertido en normalidades que deberían avergonzarnos.