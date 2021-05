Es un error controlar la protesta por medios no pacíficos

No entiendo las razones por las que el presidente Duque no se ha reunido con el comité del paro. No asistió a la reunión de ayer (lunes). Ya ellos han dejado claro en varias oportunidades que quieren hablar con el Presidente.

Mi compromiso (es) colaborarle al gobierno para superar la difícil situación que es una de las más críticas que ha vivido el país en varias décadas (...).

Me preocupa muchísimo la comunicación del presidente Duque de anoche (lunes) que al parecer es una orden de levantar los bloqueos usando la fuerza pública, que en la práctica representa hacer lo que el ministro de Defensa ha aseverado en varias oportunidades. Estamos totalmente en desacuerdo. Parece que al Presidente no le preocupa el número adicional de muertos que se pueda presentar por su orden. Creemos que es un error pretender controlar una protesta por medios violentos y no pacíficos.

Sobre la eventual ratificación del señor ministro de la Defensa Nacional me pronunciaré en el curso de las próximas horas, después de hacer una evaluación más exhaustiva sobre su papel frente al paro decretado por diversas organizaciones. Seguimos con la preocupación de la pérdida de la estabilidad política y de la gobernabilidad del país