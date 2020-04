Vive la humanidad crucial momento provocado por el covid-19; que, de una parte, ha causado desastres en la salud con saldo de millones de infectados, miles de muertos y colapso de los sistemas sanitarios, y, de otra, ha obligado a decretar una cuarentena que implica parálisis general de las actividades económicas con el resultado de recesión, desempleo, carencia de bienes y servicios básicos en sectores populares, posible quiebra de empresas y probables estallidos sociales. Si antes las pandemias tenían amplios espacios en el tiempo entre una y otra, ahora no ocurre así y en los últimos años se han presentado el Sars en 2002, la gripe porcina en 2009, el Mers en 2012, el Ébola en 2014 y ahora en 2020, el covid-19 configura una seria crisis sanitaria, humana y económica.

Sin embargo, este no es el único y peligroso problema de hoy, así sea el más acuciante. Hay otros igualmente graves que es necesario tener presentes: el deterioro del medio ambiente, la pobreza, la concentración del ingreso y la riqueza, la corrupción y los conflictos armados.

Deterioro del medio ambiente. La mala convivencia del hombre con la naturaleza ha generado calentamiento global, contaminación del agua, la tierra y del aire, deforestación, sequías, erosión y desertificación de tierras fértiles, aire de pésima calidad en 4.300 ciudades, destrucción de biodiversidad y sobreutilización del planeta en un 25 %.

Pobreza. Según la ONU, 736 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional con 1,90 dólares diarios y 1.300 millones de personas padecen pobreza multidimensional que significa que no disponen de servicios de educación, salud, agua potable y energía, no tienen trabajo, habitan viviendas inadecuadas y aguantan hambre. Por ello, 850 millones de personas no acceden a agua potable y casi 900 millones sufren hambre.

Concentración del ingreso y la riqueza. Según OXFAM, los 2.153 milmillonarios que hay en mundo poseían más dinero que 4.600 millones de personas y, agrega, la fortuna del 1 % de los más ricos corresponde a más del doble de la riqueza acumulada de los 6.900 millones de personas, es decir, del 92 % de la población del planeta. Y resalta que 26 milmillonarios tuvieron más ingresos que 3.800 millones.

Corrupción. La corrupción limita el crecimiento económico y disminuye la prestación de servicios públicos y sociales, lo que contribuye al descrédito del Estado. Según el Secretario General de la ONU, “La corrupción está presente en todos los países: ricos y pobres, del norte y del sur, desarrollados y en vía de desarrollo”. A la vez considera que “cuesta al menos 2,6 billones de dólares o el 5 % del producto interno bruto mundial”, y agrega: “Los pobres y vulnerables sufren desproporcionadamente y la impunidad agrava el problema”.

Conflictos armados. Las guerras fuerzan a la población a desplazarse lejos de su lugar de residencia o a vivir refugiada en otros países. Abandonan su hogar, su vivienda, su trabajo para conservar la vida. Cada minuto 20 personas se ven forzadas a escaparse a causa de un conflicto armado o de una amenaza. Según datos de ACNUR, en el mundo hay 65.6 millones de desplazados y 22. 5 de refugiados.

Con razón nos preocupa el covid-19, pero hay otros problemas que igualmente deben inquietarnos y sobre los que es necesario también tomar urgentes medidas para procurar vivir en un mundo mejor.