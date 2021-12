¿Sobrevivirán?

En un viaje reciente descubrí en Ciudad de México el Museo Modo, un pequeño espacio dedicado a rescatar la importancia de los objetos. Allí, en medio de cosas y citas, hallé este poema de Borges titulado “Las cosas”: “El bastón, las monedas, el llavero, / la dócil cerradura, las tardías notas / que no leerán los pocos días / que me quedan, los naipes y el tablero, /un libro y en sus páginas la ajada / violeta, monumento de una tarde / sin duda inolvidable y ya olvidada, / el rojo espejo occidental en que arde / una ilusoria aurora. ¡Cuántas cosas, / láminas, umbrales, atlas, copas, clavos, / nos sirven como tácitos esclavos, / ciegas y extrañamente sigilosas! / Durarán más allá de nuestro olvido; / no sabrán nunca que nos hemos ido”.

Hoy, en cambio, asistimos a la desmaterialización del mundo y a su transformación en dígitos, el mundo está vaciándose de cosas y se llena de información, existimos a través de la pantalla, por medio de y gracias a ella. Cada vez más dejamos de tocar las cosas y percibimos la realidad a través de pantallas. Este triunfo de la técnica podría representar la consolidación del cyborg, lo que implicaría por primera vez en la historia una mutación tecnológica y no biológica.

La desmaterializacion del arte ya se ha iniciado y el NFT es prueba de ello. 69,3 millones de dólares fue el precio alcanzado en la casa de subastas Christie’s por una obra de arte criptográfica o NFT (No Fungible Token). Beeple, un diseñador gráfico de 39 años, es el autor de la obra titulada “todos los días: los primeros 5000 días”. El comprador no recibió una escultura, ni una pintura, ni tan siquiera una copia, recibió un token digital (NFT). Los NFT son ahora considerados la respuesta digital a las obras de arte. Las obras de arte como las conocemos hasta hoy son valiosas porque son únicas; en cambio, los archivos digitales pueden ser duplicados con facilidad una y otra vez. Pero con los NFT el arte se convierte en un token, que crea un certificado digital de propiedad que puede ser comprado y vendido. Los registros no pueden ser falsificados porque el libro en cuestión es mantenido por miles de computadoras alrededor del mundo.

El filósofo Byng-Chul Han dice que “el mundo se torna cada vez más intangible”, hoy hablamos más de ciclos financieros que de ciclos productivos y la prueba del triunfo de lo inmaterial es Silicon Valley, que ha demostrado cómo es posible crear grandes fortunas a partir de la especulación con un intangible como los datos.

Beeple, el creador de la obra subastada que solo existe en la virtualidad, produjo un objeto que es el resultado de esta sociedad tremendamente narcisista y dependiente de los likes, los emoticones y los me gusta, que otorgan la certeza que produce el reconocimiento. En la obra de Beeple, como en la sociedad, nuestra voz y la de los demás han sido reemplazadas por iconos gráficos; así evadimos hablar y comprometernos. A cambio de la entrega de nuestra información, las redes sociales nos retribuyen con la mejor imagen de nosotros mismos. ¿Cuántos de los éxitos sociales y profesionales ligados a esa reputación construida sobre el narcisismo digital sobrevivirán?