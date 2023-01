Estación Necesidades (básicas, psicológicas), a la que llegan los que dividen el salario en gastos diversos (demanda agregada) y con éstos mueven diferentes sectores económicos (transporte, alimentación, educación, vestuario, divertimento, servicios públicos etc.). Seguidos por los que especulan sobre el futuro de la situación haciendo curvas y prospectivas que enloquecen y, al lado, casi pegados, van los que analizan los oficios necesarios y los que sobran (los empleos dependen de la demanda), las señoras que racionalizan la canasta familiar evadiendo lo que antes se comía para darse gusto y ahora se reemplaza o se olvida, los que se quiebran porque su producto o servicio no responde a los nuevos tiempos, los que evitan lo suntuario y asumen lo racional durable, los transportadores que ven subir los combustibles y los peajes, los fabricantes que dependen de materias primas importadas que permanecen en puertos afectados por alguna variable política, los especuladores de bolsa y divisas, los que miran la economía desde criterios de oposición, en fin, en esta fila se trata de estirar los salarios, medir los niveles de inflación, retorno de la inversión y establecer gastos de operación. Y ahí vamos, bailando una milonga que exige pasos rápidos y no perder la música de la orquesta.

La economía es la teoría de la escasez, Lo que es escaso es caro y lo barato es lo que abunda. Pero también es un asunto de la moral, es decir de las costumbres y la educación debida para el consumo, la producción de bienes y servicios, la distribución en el camino del consumidor y la calidad necesaria con relación al costo beneficio. Las costumbres crean la demanda y la oferta, la posibilidad de la equidad y los niveles de desarrollo. Si para Aristóteles el ser humano es político (cuida del otro), para la economía es un ser que produce e intercambia logrando que nada sea más útil a otro que la presencia de ese otro con lo que hace bien.

El consumismo, esta forma de economía desaforada, se ha valido más de emociones que de necesidades reales, afectando al planeta con la problemática que crea la obsolescencia programada (basura por montones) y creando la sensación de ser pobre sino se consume por marcas y sitios. Y este sistema es el que está en problemas (aunque crea millonarios), pues ya el dinero es un bien escaso y se está dirigiendo a lo necesario para vivir, lo que incluye al medio ambiente Así, lo económico se torna básico y, si se sabe manejar (la circularidad es una opción), resiste, pues no se trata de enloquecer sino de saber producir lo que nos mantiene vivos y sociables.

Acotación: comer, vestir, tener un espacio, educarse, trabajar, lograr un reconocimiento entre otros, proponía Abraham Maslow con su pirámide. Una pirámide que es lo humano económico para que la economía funcione sin tanto problema.