Por Diego Aristizábal Múnera - desdeelcuarto@gmail.com

No pocas veces he pensado lo siguiente: un día cualquiera, una familia que tiene un lindo apartamento en Medellín o en Bogotá, unos hijos que pronto irán a la universidad, un carro privado que los espera para pasear los fines de semana, unas vacaciones pagas desde ya, un perrito que ha montado en avión más que el niño de la señora que les ayuda en la casa, de repente, en un juego extraño del destino, amanece en un caserío en Corinto o en Jambaló, en Tibú o El Tarra, en Samaniego o Guambuyaco, o en alguno de esos lugares que la mayoría de colombianos desconocemos y que no pocos relacionan con pobreza, miseria o con desgracia.

Yo no sé qué tanto los colombianos de las ciudades conozcamos realmente el conflicto que nuestro país ha vivido por décadas. Me atrevería a decir que muy poco, que casi siempre estamos hablando de la guerra desde una incomodidad que dura la emisión de un noticiero. Tal vez por eso, algunos se inclinan por una justicia que le dé perpetuidad a las balas, a una justicia implacable, punitiva.

Yo no quiero imaginarme cómo será una toma guerrillera o paramilitar o de lo que sea. Quedar en medio del fuego cruzado, vivir con la incertidumbre de que en cualquier momento explotará el techo de la casa y el refugio de una cama resultará más que inútil. Yo no alcanzo a imaginarme cómo será quedar vivo y empezar a reconocer el lugar destruido, preguntarse qué pasó, dudar si agradecer o maldecir por ser uno de los pocos testigos de la barbarie. Ver a un muerto, escuchar un fusil que remata una vida.

Me imagino a esta familia, que mencioné al principio, en su nueva subsistencia angustiada porque sus hijos ya no podrán ir a la universidad, sino que enfrentarán el dilema de irse para el ejército o terminar en algún grupo armado de la zona. Y pensar que antes, estos padres consideraban que eso de que los hijos prestaran servicio militar era una pérdida de tiempo, que lo mejor sería, apenas terminaran el colegio, mandarlos a estudiar inglés al extranjero. Pero ahora, en este campo aún desamparado eso es imposible.

Yo no sé qué tanto como colombianos pensamos sinceramente en la vida de los otros, esos tan distantes, tan sucios de tierra, tan raros, tan peligrosos cuando los vemos que llegan a la ciudad y no tienen dónde caerse muertos. Yo no sé qué tanto nos importen las vidas de esos que por años han tenido que vivir con la zozobra, con la angustia de no poder hablar para seguir viviendo. Yo no sé qué tanto sabemos de la guerra o de la paz los colombianos que hemos vivido cómodamente en la ciudad.

En estos tiempos raros, donde tanto se anhela una paz total, yo quisiera que la brecha entre el campo y la ciudad disminuyera, que las oportunidades y los sueños pudieran ser igual de grandes aquí y allá, sin violencia y sin miedo. Los colombianos nos merecemos esto.