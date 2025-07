Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

En “La República”, Aristóteles no solo describió la corrupción de las formas de gobierno y las constituciones, sino también la de los imperfectos humanos al decir: “En los hombres corruptos, o dispuestos a serlo, el cuerpo parece dominar a veces como soberano sobre el alma, precisamente porque su desenvolvimiento irregular es completamente contrario a la naturaleza”.

Parte de la genialidad de Aristóteles radica en la atemporalidad de muchas de sus ideas, porque los corruptos que describió no eran solo los de la Grecia del siglo IV a. C ni sus antepasados, sino también los de la Grecia del siglo XXI que continúa en ruinas, física y moral.

En 2009 Grecia entró en crisis económica y fue salvada por el resto de Europa que apenas se recuperaba de la crisis económica mundial de 2008. Recuerdo a la señora Merkel intentando convencer a sus votantes, que trabajan como alemanes, que debía sacarles plata de sus bolsillos para dársela a los alegres y “fácilmente jubilables” griegos, cuyos gobiernos, casi todos socialistas desde su ingreso en 1981 a la Unión Europea (UE), habían despilfarrado el dinero público cuidando lagos inexistentes, aumentado el gasto público, permitido fraudes fiscales, baja productividad y altos salarios mínimos, y falsificado la contabilidad exigida por la UE desde hacía una década. Parece que al agua de Bruselas le echan ingenuidad.

Pero de su propia historia es de lo que menos aprende Grecia. Hace unas semanas se hizo público “otro” escándalo de corrupción estatal. Resulta que algunos ministros del actual gobierno, que no es socialista, lo que confirma la universalidad del fenómeno y de Aristóteles, están involucrados en “uso indebido” de cientos de millones de euros de subsidios agrícolas de la UE, como los destinados para una población “inflada” de cabras y ovejas en la isla de Creta. Al principio me parecía ilógico que no hubiese muchas cabras en Creta, porque el pastoreo es la actividad más antigua de la isla, sin ningunear a la que falsamente se le adjudica ese título. Pero lo que realmente me sorprendió fue la creatividad cínica de estos políticos, porque se inventaron “subsidios para la siembra de banano en el Monte Olimpo” ¡Qué tal!

Yo no sabía que el Monte Olimpo, la eterna mansión de los dioses griegos que según Homero era un lugar donde: “no agitan los vientos ni mojan las lluvias ni alcanzan las nevadas jamás, porque todo es un éter sereno que sin nieblas se expande bañado de cándida lumbre”, era tierra apta para el banano. Creo que ni el omnipotente Zeus, en caso de haber conocido y le gustase la alargada fruta, tuviera poderes para que pelecharan matas de plátano en las laderas de su casa. Hasta donde se sabe solo zonas del Peloponeso, y Creta, donde ahora al parecer “abundan” cabras y ovejas, los inviernos son menos rigurosos y hacen viable el cultivo de banano. Pero qué importa, en Bruselas creen casi todo lo que les digan.

Espero que en el Pico Aneto del pirineo español no sobreviva algún dios, porque si viera a muchos de los políticos españoles, preferiría mudarse al Monte Olimpo. Y por aquí, no angustiemos a la pobre Bachué que con el desgobierno cleptomarxista que tenemos, prefiere seguir sumergida en la laguna de Iguaque.