Un gran revuelo ha causado en el municipio de Caldas la sentencia 63 del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín en cabeza de la juez Natalia Obando Sierra, quien el 29 de septiembre del presente año declaró la nulidad de tres resoluciones expedidas por el ex secretario de Transporte y Tránsito José Alejandro Zapata.

Puede afirmarse que la sentencia se constituye en un revés para quienes hicieron parte de la ilegalidad en la administración anterior si se tiene en cuenta que en uno de sus apartes dice: “Declarar la nulidad de las Resoluciones Nos. 002976 del 9 de julio de 2018, 002977 del 9 de julio de 2018 y 003054 del 31 de julio de 2018, expedidas por el Secretario de Transporte y Tránsito del Municipio de Caldas, al haber sido expedidas con infracción de las normas en que deberían fundarse”.

El ex secretario de Transporte y Tránsito actuó por delegación del ex alcalde Carlos Durán Franco quien expidió el decreto No 0000068 del 28 de junio de 2018.

Para mayor claridad de los lectores miremos a que se refieren las mencionadas tres resoluciones que fueron declaradas nulas:

La Resolución No. 002976 del 9 de julio de 2018, a través de la cual se resolvió reestructurar el servicio público de taxis y abrir el sorteo público, con el objeto de asignar las plazas para la prestación de dicho servicio.

La Resolución No. 002977 del 9 de julio de 2018, mediante la cual se adoptó el sorteo para la asignación de matrículas para taxis en Caldas.

La Resolución No. 003054 del 31 de julio de 2018, por la cual se adoptó la capacidad global de taxis.

La parte demandante plantea en apartes de sus alegatos contenidos en la sentencia que la asignación de matrículas se hizo a dedo, en una reunión realizada el 17 de julio de 2018 en la Secretaría de Transporte y Tránsito y en la cual participaron varios de los beneficiados como Santiago Jaramillo Vallejo, Juan David Lopera Díez, y Mateo de Villa Barrientos, pertenecientes al mismo grupo empresarial MÁS, del cual hacen parte varias de las empresas a las que se les otorgaron matrículas como TAX Belén.

De acuerdo con lo expresado, en el recinto del concejo, por el actual secretario de Transporte y Tránsito, Rodrigo Sánchez Román, el estudio técnico que sirvió de sustento para adoptar la capacidad global de taxis para Caldas fue hecho por El Centro Integral de Atención para la Educación del Conductor Infractor, sin la aprobación del Ministerio del Transporte, cuando de acuerdo con la Juez “el estudio técnico debía ser realizado de manera conjunta por todos los municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y además, que dicho estudio debía ser aprobado por el Ministerio de Transporte”.

Existen cerca de 200 personas afectadas por la ilegalidad que cometieron los funcionarios públicos de la administración anterior, quienes se aventuraron a comprar los taxis a pesar de las advertencias que se les hicieron en el año 2018 por parte de sectores del transporte que realizaron concurridos actos en contra de las medidas adoptadas por la administración municipal en cabeza de Carlos Durán.

