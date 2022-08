Puede ser peor el remedio que la enfermedad

Por Jorge Mario Zuluaga C.

No era de extrañar que el presidente Petro escogiera un ministro de Minas y Energía con un enfoque muy fuerte hacia temas ambientales. Sin embargo, en vez de inclinarse por profesionales de carreras Stem (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), más cercanas a esta cartera, se inclinó por un profesional de Ciencias Sociales. Aunque esto de por sí no es malo, sí se esperaba que la ministra se reuniera con su equipo para definir políticas energéticas y no que lo hiciera mediante entrevistas durante su primera semana en el cargo.

Lo que la ministra mencionó acerca del gas natural no solo demuestra cierto grado de ignorancia al respecto del tema, sino que también pone en riesgo la canasta energética del país. La ministra parece desconocer que hoy en el país existe una gran cantidad de industrias que aún operan con carbón y que incluso muchos hogares cocinan con leña. Es más: desconoce que el gas natural hoy en el mundo se conoce como un energético de transición hacia energías limpias por su bajo contenido de carbono. Adicionalmente, parece desconocer términos como cogeneración, ciclos combinados, economía circular y eficiencia energética, este ultimo muy importante, pues es hacer más con menos y producir menos desechos (...) No podemos negar que Colombia, como lo hace el mundo, debe buscar formas de descarbonizar la economía, pero tampoco nos podemos dejar llevar por modas o cantos de sirena, pues, como lo menciona La República en un artículo referente al alto precio del gas natural en el mundo, muchas economías han optado por combustibles más sucios. Es por esto por lo que el deseo de la ministra de forzar el consumo de energías más limpias terminaría generando el efecto contrario, sin desconocer que en el país ya hay ejercicios interesantes con energías renovables que, gracias a políticas del gobierno e inversionistas de toda índole, han logrado establecer hojas de ruta, pero que distan aún de ser masivas .