Por Juan David Escobar Valencia - opinion@elcolombiano.com.co

“Es constitutivo de nuestra conciencia atender algo. Pero no le es posible atender algo sin desatender otras cosas que, por ello, quedan en una forma de presencia secundaria, a manera de coro y de fondo. Como el número de objetos que componen el mundo de cada cual es muy grande y el campo de nuestra conciencia muy limitado, existe entre ellos una especie de lucha para conquistar nuestra atención” ... “Cabría aceptar esta fórmula: dime lo que atiendes y te diré quién eres.” José Ortega y Gasset, Obras Completas, Tomo V, Amor en Stendhal

Nada más difícil para un profesor en estos días, ahora que competimos con celulares y computadores en clase, que conseguir y conservar la atención de los estudiantes que navegan constante y simultáneamente en múltiples ventanas, pero sin mucha profundidad, donde cada ventana intenta ganarse la atención del observador mediante el morbo, la espectacularidad, el destello y el ruido, pero a costa de la trascendencia y la reflexión.

Es frecuente la queja de los padres de familia que sus hijos no son capaces de concentrarse, que se distraen increíblemente fácil y no consiguen leer más de dos párrafos seguidos, si lo logran, porque todo les parece “muy largo”, tal vez porque las redes sociales están formando sus cerebros para que no alcancen a construir una frase de más de 140 caracteres, en caso de no existir un emoji sustituto.

El asunto no es de poca monta porque yo creo que la trayectoria del Homo habilis al sapiens difícilmente continúe sin concentración y sostenimiento de la atención. Ojalá me equivoque completamente.

Un estudio de 2015 de Microsoft concluyó que el promedio de atención de un ser humano era de 8,25 segundos; 4,25 segundos menos que en el 2000. Si lo asusta la cifra, ¿qué pensará cuando se entere que el promedio de atención de un pez dorado es de 9 segundos? ¿será más fácil enseñarle algo a un pececito en un acuario que a un estudiante en un salón con toda la tecnología, sillas ergonómicas y aire acondicionado?

El mantenimiento de la atención depende de muchos factores, como la edad, así como la complejidad de las tareas y la simultaneidad de ellas, pero las mediciones ofrecen todo menos que tranquilidad: un trabajador de oficina revisa en promedio su carpeta de entrada del email unas 30 veces por hora; el usuario medio coge el móvil más de 1.500 veces a la semana, ocupando una media de 3 horas al día; en una página web promedio, el usuario leerá como máximo el 28% de las palabras durante una visita promedio; pero es más probable que solo lea el 20%, y la visita promedio a las páginas web dura menos de un minuto y a menudo las abandonan después de 10 o 20 segundos.

Si no me cree, pídale a su hijo que le hable durante 5 minutos seguidos sobre algo que usted quiere que le explique y que también lo escriba a mano en un papel