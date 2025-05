¿Cuál es la prisa?

Por José Félix Lafaurie - opinion@elcolombiano.com.com

El Centro Democrático delegó en sus precandidatos la definición de la forma y el momento para elegir candidato presidencial, pero una carta abierta de José Obdulio Gaviria y otros miembros del partido convirtió un asunto interno en tema público, buscando presionar su propuesta de seleccionar candidato por encuestas antes de agosto.

Debo aclarar que tengo intereses creados, pues mi esposa, María Fernanda Cabal, es precandidata; pero frente a una carta abierta y al margen de la decisión de los precandidatos, creo que la mejor opción es la contraria.

En cuanto a la forma, consulta popular en lugar de encuestas, porque la consulta la hace y garantiza el Estado; porque no se limita al partido, pues los simpatizantes de un precandidato, del partido y su ideología son muchos más que los carnetizados, lo cual da mayor legitimidad a unos resultados que, además, generan reposición de votos, recursos importantes para 2026.

En cuanto al momento, no ya, ni en octubre, sino en marzo de 2026, con la votación para Congreso, pues las consultas de octubre, sin el gancho de una elección general, no convocan votantes.

Se arguye que la consulta en marzo nos deja en desventaja; que los nuestros no serán invitados a foros de candidatos y quedará la imagen de no tenerlo; que los precandidatos son contados por separado en las encuestas, aunque sumados superen a los punteros; que las estrategias engañosas de la izquierda avanzan y el CD está paralizado.

No hay tales desventajas. En principio, como dijo una precandidata, “Primero las propuestas y luego el candidato”; un candidato comprometido con las promesas de valor del partido; promesas que se vienen construyendo en sus foros temáticos. Aquí no hay competencia por inventar propuestas; somos una colectividad que las está construyendo colectivamente, y si tenemos en marzo un Plan de Gobierno que los precandidatos vayan impulsando, tomaremos entonces la delantera. El CD no está paralizado.

Segundo: Si sumados hoy superamos a los punteros en las encuestas, también lo haremos en 2026, si los precandidatos honran su compromiso de unirse al vencedor. Es un asunto de disciplina, de partido y de ética individual.

Tercero: Si los precandidatos no son invitados a foros, no quiere decir que se les cierren las puertas de los medios y que no desarrollen su propia actividad mediática, como lo vienen haciendo.

Cuarto: Exponer prematuramente a un candidato del CD a la acción devastadora de las bodegas de la izquierda es un gran riesgo, pues siempre seremos los más atacados, porque unidos somos el enemigo por vencer.

Quinto: Ganaremos, pero una victoria sin gobernabilidad es media victoria. El Centro Democrático debe volver por sus fueros, como lo hizo en 2018, con 52 parlamentarios, menos no; y una vez más, con el expresidente Uribe como cabeza de lista cerrada al Senado.

“No por mucho madrugar amanece más temprano” ... ¿Cuál es la prisa?