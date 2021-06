Preguntas 5

En un trino del 21 de mayo el alcalde del Valle del software afirmaba “ningún país de América Latina debería aceptar la Copa América en medio de las circunstancias de la región. La Conmebol ha sido arrogante.” El martes, mientras en las afueras del estadio de Barranquilla se vivían protestas ciudadanas y una fuerte represión, Daniel Quintero disfrutaba de ese fútbol que según sus propias palabras no debería celebrarse en medio de estas circunstancias. ¿Cómo llamamos a eso: incoherencia, oportunismo político, insensibilidad, desfachatez? Díganos la verdad, ¿sí hubo reunión de Asocapitales? ¿Por qué usar recursos públicos para su pasatiempo personal? ¿Sabía usted que el presidente del DIM no viajó a la ciudad de Barranquilla? ¿Sabe usted que eso que hizo con fondos públicos se llama peculado? aunque devuelva los fondos no se des-pecula. ¿Podemos confiar los medellinenses en que el manejo de los recursos destinados a viáticos y gastos de representación es austero y responsable? ¿Quién pagó los gastos de Esteban Restrepo y la gestora en el viaje a Barranquilla? ¿Cuántos familiares trabajan en la alcaldía? ¿No creen ustedes que el nepotismo es una mala práctica política? ¿Por qué tantos puestos de la Administración municipal son ocupados por sus familiares? Se pregunta el colombiano: “¿Por qué la reticencia de la Alcaldía a entregar las hojas de vida, en las que consta trayectoria académica y profesional, de las personas nombradas por usted como miembros de las juntas directivas de las entidades del conglomerado público del municipio? ¿Si todos son tan buenos, como asegura el alcalde, por qué no se hacen públicas sus calidades y formación?” ¿Por qué modifican sus perfiles públicos los funcionarios de su alcaldía, acaso mienten? ¿Ya vio la portada del periódico Conexión del Sindicato de profesionales de EPM en la que visualizan la empresa como títere y juguete de su administración? ¿Será por el buen manejo que usted le ha dado a EPM que en esa publicación nos alertan sobre el ingreso de politiquería y el irrespeto al gobierno corporativo? Medellín cómo vamos advirtió acerca de los riesgos que conlleva la creación de la ciudad como Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, pues puede generar burocracia y altos costos administrativos ¿es por eso que le gusta tanto? ¿Si las pérdidas económicas de Telemedellín son históricas, por qué premiar a su exgerente Mábel López con un puesto de vicepresidente en EPM? ¿Invitó a su antecesor a la inauguración del Metrocable Picacho?, olvidó que fue él quien le dejó el 80 % de avance de esa obra? ¿Cuándo va a enfrentar la precaria situación de los empleados del Hospital General de Medellín? ¿Sabía usted que a junio de este año, todavía no hay una cobertura del 100 % en las distintas modalidades del programa Buen Comienzo? ¿Cuándo estará lista la planta de oxígeno? ¿Por qué sí a eventos masivos pero no a los niños en las aulas de clase? Alcalde, con Juan, un buen amigo, estamos pensando en nominarlo a Famiempresario del año, porque pocos han logrado lo que usted en 18 meses rodeado de tantos familiares. Me despido con un trino suyo de las 4.58 pm de diciembre 3 de 2020 “para las verdades el tiempo”