Hablemos con firmeza y claridad. Sin medias tintas, purismos excesivos y neutralidades engañosas: el país se juega su presente y futuro en las próximas elecciones. Está en riesgo el modelo económico, político y social de Colombia.

Esta columna rotundamente no entrará en el terrero de señalar nombres, partidos o movimientos. El voto es libre, es un derecho y deber ciudadano y así lo estableció la Constitución de 1991.

Hay varios textos rigurosos que describen cómo deberían ser los candidatos que aspiren a ocupar cargos de elección popular, que deben llegar a servir y no a servirse. Tengámoslos en el radar.

Los ciudadanos también recibimos información de las campañas por distintos medios. En esos escenarios los candidatos se presentan como la mejor opción de las opciones. El lenguaje de aciertos y milagros abunda en sus propuestas. Hay que tener una actitud crítica, información veraz y hechos para blindar nuestro voto ante vendedores de humo.

Acostumbran a decirnos por quién votar. En este escrito proponemos una descripción de por quién no votar:

1. No votar por quien ponga en riesgo la democracia. Entendida como el respeto por las libertades individuales, la opinión y prensa, los derechos sociales, políticos y civiles. La igualdad ante la ley, el libre mercado, el pluralismo y la coexistencia pacífica. Aunque imperfecta, nuestra democracia es un patrimonio social que defender.

Cuidado con aquellos que se aprovechan de la democracia y al mismo tiempo la descalifican.

2. No votar por quien ataque y desproteja la institucionalidad o las reglas de juego formales que transcienden el poder de turno y conducen al establecimiento del orden social y al cumplimiento efectivo de la Constitución.

3. No votar por quien ignore trabajar por la equidad territorial o desconozca los problemas profundos que tenemos en educación con la deserción escolar y los dolores y deudas con cerca de veintiún millones de colombianos que viven en situación de pobreza. Es ahí donde la paz se materializa.

4. No votar por quien no ponga a la mujer en la agenda de prioridades. No es solo un asunto de justicia social o género. Representamos el 52 % de la población, lo que se traduce en más fuerza laboral, productividad y crecimiento económico.

5. No votar por quien es vergonzante y enemigo de la empresa privada o no reconoce su rol en el desarrollo. Necesitamos más empresas, empleos formales, facilidad de atraer inversión y hacer negocios. No votemos por quienes no protejan o no impulsen las libertades económicas.

6. No votar por quien cree que la sostenibilidad es una moda y no un compromiso real con generaciones futuras y con las marginadas en el presente.

7. No votar por cómplices de la corrupción. No podemos normalizarla, no estamos condenados a vivir en ella.

8. No votar por alguien que tiene como estrategia dividir y sembrar odios con una narrativa populista y dañina que iguala lo diferente a enemigo.

A votar con convicción y coherencia. Colombia necesita de sus ciudadanos para avanzar. No la dejemos sola. Sería imperdonable