En medio de esta pandemia, millones de estadounidenses que han tenido una enfermedad de las vías respiratorias superiores tienen una pregunta candente en mente: ¿fue coronavirus o simplemente un resfriado o gripe?

Yo soy uno de ellos. A fines de febrero, mi esposo se enfermó con lo que parecía un resfriado. Poco después, yo también me enfermé.

Tenía dolores musculares, fatiga y una tos seca muy molesta y convulsiva. Nunca tuvimos dificultad para respirar ni fiebre, por lo que no cumplimos con los criterios clínicos para las pruebas de coronavirus. Y la prueba no habría cambiado nuestro tratamiento, que era quedarnos en casa y descansar.

Pero hay buenas razones más allá de la curiosidad para querer saber si lo que teníamos era el coronavirus, y pronto podremos descubrirlo.

Varias compañías farmacéuticas y científicos de investigación académica han estado trabajando para desarrollar un análisis de sangre que pueda detectar anticuerpos contra el coronavirus, lo que indicaría que alguien fue infectado. Países como Corea del Sur, Alemania e Italia han estado utilizando estas pruebas durante semanas, pero una vez más, Estados Unidos está atrasado. A principios de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la primera prueba de anticuerpos contra el coronavirus, pero las autoridades dicen que pasará al menos otra semana antes de que esté disponible aquí.

La prueba puede decirle rápidamente si tiene anticuerpos contra el virus, pero no puede garantizar que tenga inmunidad. La razón es que la inmunidad es complicada y no todos los anticuerpos son iguales.

El dr. Thomas Tuschl, profesor de la Universidad Rockefeller y experto en virus de ARN, de los cuales el coronavirus es uno, explicó que diferentes anticuerpos se adhieren a diferentes regiones en el coronavirus y pueden tener diferentes efectos.

“Los anticuerpos que se unen a la espiga, la proteína que se proyecta desde el virus, pueden contribuir a la inmunidad y ralentizar la entrada viral, pero no son tan efectivos como los ‘anticuerpos neutralizantes’”, escribió en un correo electrónico. Los anticuerpos neutralizantes hacen que el virus no pueda infectar nuestras células. Se adhieren a un sitio muy específico en la espiga (ese sitio es un buen objetivo para el desarrollo de fármacos).

La prueba aprobada por la FDA no puede distinguir entre estos dos anticuerpos, ni mide la cantidad de anticuerpos en su sangre.

“Esta nueva prueba solo le dice que ha estado expuesto al coronavirus, pero no prueba que tenga inmunidad”, dijo la dra. Angela Rasmussen, viróloga de la Universidad de Columbia. “La próxima generación de pruebas de anticuerpos, que analizan anticuerpos neutralizantes, nos puede decir quién es realmente inmune”. Estas pruebas pueden estar a meses de desarrollo.

No obstante, la prueba actual tiene valiosos beneficios. Lo más obvio es que establece que las personas han estado expuestas, y una vez que están realmente asintomáticas, es poco probable que puedan infectar a otros, por lo que pueden aventurarse afuera con seguridad. Esto significa que pueden regresar al trabajo, lo que será especialmente importante para los trabajadores de la salud, que corren el mayor riesgo de exposición.

Otro beneficio es que podría usarse como una detección rápida aunque imperfecta de la infección por coronavirus, me dijo el dr. Rasmussen. A diferencia de la prueba de frotis nasal para el virus, que actualmente se limita a pacientes gravemente enfermos, la prueba de anticuerpos se puede administrar a cualquier persona que presente síntomas leves. (Aunque un resultado positivo necesitaría confirmación mediante la prueba de virus más definitiva).

Por último, las pruebas podrían ayudar a quienes todavía están enfermos. Nos tomará tiempo tener una vacuna o medicamento efectivo para este flagelo. Pero las personas que han sobrevivido a la infección por coronavirus pueden estar andando con un tratamiento en sus cuerpos. Si se descubre que su sangre contiene niveles suficientes de anticuerpos neutralizantes, podrían donar lo que es llamado “plasma convaleciente” a pacientes que están gravemente enfermos. La teoría es que los anticuerpos del donante podrían ayudar a impedir que el virus ingrese a las células del receptor.

Entonces me encantaría saber si lo que tuve fue el coronavirus. Me daría tranquilidad saber que, incluso si no puedo apostar por la inmunidad, probablemente sea menos probable que me infecte nuevamente.

Pero lo más importante, podría donar mi plasma y tal vez salvar una vida .