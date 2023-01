Polémicos consejos de Nietzsche para un “buen” matrimonio

En la edición de octubre del Indo-Pacific Journal of Phenomenology se publicó un curioso artículo de Skye Nettlon donde sugiere 10 tips para un buen matrimonio, a partir de las ideas de Friedrich Nietzsche.

No considero a Nietzsche el más experto en el tema pues su vida amorosa fue poco exitosa, por no decir fracasada, y supone uno que el inmenso dolor que le provocaron los numerosos rechazos de las mujeres de las que se enamoró wagnerianamente le hicieron coger bronca a la institución matrimonial y tal vez a las féminas, porque no pocos lo gradúan de misógino a raíz de su admiración por Schopenhauer.

Tampoco creo que haya sido el matrimonio el concepto seminal o fuente de inspiración para su tratado “Sobre el origen del mal”, aunque en filosofía todo es posible. Ni supongo que fue la cantaleta femenina lo que lo llevó a la locura y la muerte, porque la causa real fue la neurosífilis que adquirió de estudiante en un prostíbulo de Colonia en 1865, no 69 como plantean sus enemigos, en donde no son las disquisiciones filosóficas la motivación para ese tipo de sondeos profundos en la naturaleza humana.

No diré con cuáles de estos tips estoy de acuerdo o no, pero invito a que elija los suyos. 1. Haga súper bebés. Al menos intente mejorar la especie. 2. Nunca prometa amor eterno, porque eso es una excepción, no la regla. 3. Intente con la “monogamia en serie”. Los caballeros repiten. 4. Si decidió casarse ¡haga que funcione! 5. Dele un hijo a su esposa. Es la verdadera razón por la que otrora, ellas necesitaban un hombre. 6.Tenga un poco de “acción adicional”. No cargue a la esposa con la responsabilidad absoluta de satisfacer completamente los deseos sexuales del esposo. (Hoy Nietzsche estaría preso o “anulado” en cualquier universidad). 7. Hágalo sufrir. Las mujeres odian ver sufrir a los hombres e intentan quitarles obstáculos, pero eso los frustra. 8. No olvide su látigo. En este punto no se precipite con una interpretación literal, dicen los defensores de Nietzsche. 9. Cásese con su mejor amigo(a). No hay mejor y más puro amor para Nietzsche que el de la amistad. 10. El más difícil. No se case por amor, cásese con alguien feo con quien le guste hablar. Aunque eso nos da esperanzas a los feos con las bonitas, hace que ellas contradigan el primer consejo.

Esta última recomendación me recordó una conversación informal con un alumno de posgrado luego de la agotadora sesión de los viernes. Le decía que yo no hago ninguna fuerza por la selección colombiana de fútbol porque considero que no tiene nada bueno y juega muy feo. El estudiante me dijo que yo era muy exigente. Que por ejemplo, su esposa no era bonita ni “nada del otro mundo”, pero que aun así le tenía “cariño”, y que igual debería hacer yo con la selección. Confieso que siempre dudé si fue bueno para el país que finalmente se hubiese graduado.

