PERPETUO SOCORRO, URBANIZADO POR EL ARTE

Por Susana Katich Restrepo

U. Pontificia Bolivariana, Comunicación Social-Periodismo, 2° semestre.

susana.katich@upb.edu.co

¿Conocen los medellinenses la transformación que está viviendo el Perpetuo Socorro?

Día a día hay un gran flujo de movilidad por las calles que lo rodean, y aun así las personas no conocen lo que está ocurriendo en este sector y sus alrededores. Un crecimiento cultural en desarrollo; junto a la industria y la economía naranja, creando un distrito creativo para generar un cambio en la perspectiva de la sociedad.

El Perpetuo Socorro se identificaba como uno de los principales barrios de Medellín por su cercanía al Centro y por su iglesia. Se convirtió en un sector comercial, donde predomina la industria de talleres y fábricas. Por lo tanto, en este sector no encontramos viviendas, salvo aquellos que deciden habitar encima de su propio negocio; principalmente talleres automotrices o de repuestos.

El distrito creativo es un concepto que ha crecido alrededor del mundo, con el objetivo de potenciar el talento y creatividad. Una iniciativa que los países han apostado para mostrar las capacidades que tienen los jóvenes, y también exponer varios cambios trascendentales de una comunidad. Pero, al desarrollarse dichos distritos, la industria desplaza la tradición de los habitantes o trabajadores, llevándolos a abandonar su barrio o entorno habitual.

Wynwood Wall, Miami, es un ejemplo clave, donde el mundo visualiza un cambio drástico y se convierte en un lugar interesante. En relación con dicho distrito, Medellín expone el Graffitour de la comuna 13, mostrándole a toda la sociedad una gran transformación mediante el arte y la música.

Por otro lado, y centrándonos en el Perpetuo Socorro, un barrio próximo al metro, con talleres, bodegas, etc., impulsa la construcción de un distrito creativo contribuyente a la industrialización, mediante la proyección de universidades, viviendas, bodegas de arte y cafés. Por ejemplo, Mattelsa y La Bodega de Comfama son algunas de las principales iniciativas.

Por consiguiente, se genera una pregunta difícil de responder, y es qué pasará con los negocios y trabajadores que permanecen actualmente en el Perpetuo Socorro. No obstante, Comfama resalta que la proyección en el barrio no busca ningún desplazamiento, en cambio busca la permanencia de estas personas. Para establecer una permanencia, el sector privado, mediante la observación del municipio, no podrá sobrepasar los límites respecto a la compra de establecimientos. Siendo así, el Perpetuo Socorro tendrá una transición atractiva para la comunidad y la ciudad . n

