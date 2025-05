Por Óscar Domínguez Giraldo - oscardominguezg@outlook.com

Acabo de descubrir el agua tibia: cada cual tiene su propia interpretación de la felicidad. Me puse a guaquear aquí y allá y encontré algunas perlas.

El expresidente uruguayo Pepe Mujica, quien acaba de volar al Walhalla de los estoicos, nos dejó dicho: “O logras ser feliz con poco, o no logras nada”. Borges, el argentino más citado después de Mafalda, dice presente: “He observado que la belleza, como la felicidad es frecuente: no pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso”.

Aprender a ser felices es la clase más popular en Harvard. El gurú Ben Sachar dice que para ser felices es imperativo concentrarnos más en lo positivo que en lo negativo. En Harvard la están pasando remal con los recortes que ha decretado el presidente Trump, líder de un colectivo de pobres que lo único que tienen es plata, y quieren más: Musk, Bezzos, Zuckerberg.

Según informe de la BBC de Londres, “si es felicidad lo que busca, el mejor lugar para hallarla es Dinamarca, de acuerdo con el primer científico que realiza un mapa mundial de la felicidad”. (Me entregan mi avión al que le están cambiando una llanta, y arranco para Amsterdam).

“Un hombre puede ser feliz con una mujer, mientras no la ame” (Óscar Wilde). “El dinero no me hace feliz: me hace falta”. (Groucho Marx).

Greta Garbo tiene la maternidad responsable de esta definición: La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. A Einstein le atribuyen la fórmula de la felicidad (A): A= X+Y+Z. En la que x, es trabajar, y, jugar, y z, callarse la jeta.

Palito Ortega le puso letra y música a la felicidad en los años sesenta: La felicidad, ¡ja, ja, ja, ja! De sentir amo-o-o-o-or...”. Del filósofo Cantinflas”: “El primer deber del hombre es ser feliz, y el segundo hacer felices a los demás”. Su par inglés, Chaplin, nos dejó esta paradoja: “La felicidad completa es algo muy parecido a la tristeza”.

El músico Bob Dylan, Nobel de Literatura, incluyó en su autobiografía este reconocimiento a su abuela: “Ella me dijo un día que no existe un camino que conduzca a la felicidad: la felicidad es el camino. También me enseñó a tratar con amabilidad a las personas porque todo el mundo libra una dura lucha por la vida”.

No es por contar plata delante de los pobres, pero madrugué a ser feliz. Cuando estoy con el ánimo a la altura del betún pongo a funcionar el espejo retrovisor, y recuerdo la vez que me tocó dormir a los pies de mi abuelo Carlos Domínguez, de bigote a lo Chaplin, en su casona con fantasma de Santa Bárbara. Si no es felicidad lo que sentí esa única noche me vuelvo ateo. No me cambiaba ni por los Musk, Bezzos y Zuckerberg santabarbareños juntos.