De manera periódica me encuentro con un bioenergético fabuloso que me recomendaron cuando necesitaba una mano para recomponer mis energías. Esta semana, como en todas, me ha saludado con el tradicional ¿cómo te sientes? Luego de responder cómo estoy durmiendo y otras cosas de rigor, esta pregunta siempre nos da pie para conversar sobre el ambiente económico y las perspectivas sobre la actualidad de la ciudad, el país y el mundo. Ha sido bueno conversar sobre estos temas con una persona que tiene una mirada a través de otros lentes y que complementa, debate y nutre mis opiniones.

En nuestra última cita, me llamó la atención cuando me confirmaba que, desde la perspectiva del Tao, vendrá una etapa que sacará lo mejor de cada uno. Me costó comprenderlo y, al indagar un poco más, me compartió que el taoísmo menciona que en la abundancia crece la ambición y en la dificultad crece la solidaridad, por lo cual las dificultades a las que nos estamos enfrentando, de manera global y local, prometen la provocación genuina para conectarnos desde la generosidad, por el cuidado colectivo y la noción de comunidad como parte esencial para mirar hacia el futuro.

Puede resultar difícil pararse en la orilla del optimismo, pero esta invitación desde el Tao me pareció fabulosa, especialmente cuando la incertidumbre se asoma con fuerza. Regresé a casa para buscar algunas enseñanzas adicionales, encontrando que: la naturalidad, la espontaneidad, la compasión y la humildad son elementos claves de esta filosofía china y, desde mi punto de vista, representan también una aproximación y una actitud para navegar entornos con visibilidad reducida y actuar sin resistencia con la confianza suficiente para no parar de caminar.

La incertidumbre puede ser paralizante, pero es más llevadera si nos sentimos acompañados y pensamos proactivamente desde los escenarios posibles. Claro está, hay cosas que tendremos que hacer diferente y tendremos que priorizar nuestras causas, por pequeñas que parezcan. Agreguémosle a este entorno Vuca – volátil, incierto, complejo y ambiguo; las palabras Valentía, Unidad, Coherencia y Amabilidad para crear acciones que nos movilicen a mantenernos con una perspectiva positiva sobre el futuro.

Seamos valientes, busquemos activamente esos cambios necesarios y llevémoslos a cabo. Acompañémonos, reconectémonos con aquello que comprendemos como comunidad. Actuemos de manera coherente con las necesidades individuales y colectivas. Detalles pequeños pueden ser importantes para no desesperar. No olvidemos que al final lo que más valor nos genera es sentirnos conectados, sentirnos parte de algo mayor. Saludémonos, reconozcamos nuestros miedos, compartamos preguntas, busquemos dónde podemos resolver nuestras dudas.

No olvidemos que hoy, más que nunca, necesitamos de nuevas perspectivas, encontrarnos caras amables, sonrisas desprevenidas que nos hagan sonreír de vuelta. Necesitamos de una conversación sobre un buen libro, tomar un café con pausa entre amigos, ser solidarios y dejar que las mareas cambiantes saquen, de cada uno, la mejor versión para navegar en comunidad