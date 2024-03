Por Natalia Zuluaga Rivera - nataliaprocentro@gmail.com

Hace unos años asumí la defensa de María, una mujer afro de estatura media, de 30 años. María llegó al piso 16 de La Alpujarra para que la representara en la audiencia de formulación de imputación por el delito de homicidio agravado. Vi que llevaba bajo el brazo una carpeta con varios papeles.

En la entrevista, María me confesó de manera categórica: “doctora, yo maté a mi marido mientras dormía, ya no aguanté más, tenía mucho miedo, él intentó matarme en 12 oportunidades (acá en esta carpeta tengo todas las denuncias que he presentado en Fiscalía), nunca estuve tranquila, no recibí protección, si yo no lo mataba esa noche, él me iba a matar a mí”.

Después de escucharla, quedé atónita: sabía que, al no haber existido un peligro real e inminente, proveniente de una agresión injusta por parte de su compañero permanente, tampoco iba a poder alegar una causal eximente de responsabilidad penal que permitiera configurar la legítima defensa a favor de mi defendida. Después de escuchar su caso, sentí una empatía especial con María y sabía que ella hubiera podido ser la víctima de esta trágica historia. Al ingresar a la sala de audiencia, me informa el secretario del despacho que la fiscal había retirado la solicitud de imputación; la audiencia no se hizo y María se marchó. Jamás volví a saber de ella, tampoco del caso.

Entre 2020 a 2023 se presentaron 126 homicidios a mujeres en Medellín, 90 fueron tipificados por la subcomisión primera del Consejo de Seguridad Púbica para las Mujeres como presuntos feminicidios. En lo que va del año, ya se han registrado 6 muertes violentas de mujeres en nuestra ciudad. En los casos que se han registrado en las últimas semanas, las mujeres son encontradas en maletas o bolsas como si se tratara de desechos inservibles que ya fueron usados y se pueden tirar a la basura.

La pregunta es: ¿cómo evitar que sigan ocurriendo actos violentos contra las mujeres de nuestra ciudad? Nuevamente hay que ir a la raíz del problema, a esa cultura machista arraigada en nuestra sociedad antioqueña que muchas veces normalizamos. Es el momento de abrir los ojos, promover activamente como ciudadanos y ciudadanas un proceso de transformación cultural para erradicar los estereotipos de género, que tengan como base el empoderamiento de la mujer y, a su vez, hacerle ver al hombre que el ejercicio de su masculinidad puede ser transformado, que su masculinidad no depende del poder y la fuerza que ejerza sobre el cuerpo de las mujeres.

Hoy, la Secretaría de las Mujeres del Distrito Medellín cuenta con programas de prevención y promoción: dentro de ellos están los centros de equidad de género y la promoción de masculinidades corresponsables - no violentas, así como la atención terapéutica a hombres agresores.

Si bien nunca me he etiquetado como feminista, al rechazar por naturaleza toda forma de radicalismo, soy una defensora de los derechos de las mujeres y abolicionista de toda forma de violencia contra la mujer. Para que haya respeto, paridad e igualdad, debemos pensar en una balanza entre hombres y mujeres, desde ahí visualizarnos y sentirnos iguales, con los mismos derechos, capacidades y talentos. Recuerden, depende de todos promover efectivamente la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Pd: En homenaje al 8M.