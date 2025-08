Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Medioevo (lo que incluye peste), a la que llegan señores que tratan a los demás como siervos (se consideran Brahmanes y el resto son Sudras), jefes (supuestos líderes) que a falta de autoridad (respetabilidad por su saber hacer) ejercen el poder (la fuerza bruta) generando miedo, gente que se considera dueña de quien les trabaja y trata de que sean robots y no humanos, hombres y mujeres desbordados que buscan sobre quien desahogar sus frustraciones íntimas y políticas (pasa en las familias y en la empresas), neuróticos que se convierten en sátrapas cuando alguien comete un error, paranoicos que no paran de buscar cuál de todos los que le rodean lo está espiando, hiper dotados que renuncian porque los subvaloran todo el tiempo, en fin, en esto de sentirse mal trabajando o dirigiendo (por ambos lados se da el efecto), lo que se llama ergonomía pierde su sentido y el estrés multiplicado es lo que aparece, pues el ambiente mental no es propicio y el ejercicio de dirigir y actuar delirante.

Es claro que vivimos en la sociedad de la fatiga, el eros cambiando de sentido, la desconfiguración de la personalidad (todo lo anterior analizado por Byung Chul-Han y antes dicho por Pierre Bourdieu), llegando a un concepto nuevo que es el trincherismo (vivir en una trinchera), donde se trabaja a la defensiva mientras el gran hermano (ya instalado en la informática) vigila y se ayuda de herramientas que lleven a obedecer a los datos y no a cuestionarlos ni reflexionarlos a fondo. Y si a esto le sumamos el capitalismo salvaje (con lo mínimo invertido hay que obtener lo máximo en utilidades), los más afectados son los recursos naturales y la calidad del trabajo, a más de las capacidades cerebrales que hoy más parecen estados alterados.

Debido a la falta de educación pertinente y carencia de pensamiento crítico, a la política convertida en el cuidado de mis intereses y a la economía convertida en una forma de guerra política y de marcas, los niveles de calidad han caído en todos los trabajos (especialmente en los países occidentales) debido a la tensión causada por la sobreinformación (la celularización) , las decisiones apresuradas, las dirigencias emocionales y la incertidumbre con relación al futuro, que ya no se plantea como nuevos pasos a dar sino como una distopía. Y en este ambiente de cuadros de pérdidas y ganancias, de violación de pactos y desconocimiento de derechos, trabajar ya no es un medio sino una manera de sobrevivir. O de evadir, haciendo otras cosas que dan para vivir de manera desordenada. Y bueno, ahí vamos, sobre explotándonos. Y explotando.

Acotación: Además de ser racionales, los seres humanos somos emocionales. Y si la razón está por debajo de la emoción, nos volvemos imprevistos (robots con daños severos) o nos dejamos esclavizar, lo que ya es ejecutar mal los trabajos.