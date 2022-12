Una de las características mas fascinantes de mi Papa es que nos educó a punta de dichos y poesía como buen paisa; característica que trasciende de sus hijas a los nietos. Estando yo cualquier día en el comedor luchando con mis hijos por la comida, pasa mi Papa y les dice: “mucho palique y poco mastique”. Mis hijos de manera milagrosa se callan y empiezan a comer con una risa cómplice con su abuelo. Resuena este dicho paisa en mi cabeza, al escuchar de manera repetitiva, torpe y casi vacía, las conversaciones de muchos, incluyéndome, de los que habitamos esta ciudad amada, acerca de lo que tendríamos que hacer para recuperar lo que consideramos que nos quitaron.

La Real Academia de la Lengua define “palique” como una “conversación de poca importancia”. La conversación sobre lo que está pasando con nuestra ciudad, su institucionalidad, sus programas desfinanciados, la corrupción, el irrespeto y atropello a todo lo nuestro; es una conversación mucho más que importante, es una conversación urgente. Pero con respeto me pregunto y les pregunto: ¿Qué importancia tiene una conversación urgente sobre lo valioso, si no encuentra su continuidad en la acción?; ¿Cuánto impacto tiene una conversación entre convencidos? ¿Qué valor tiene una conversación donde la escucha juega un papel tímido y no protagónico?. Pareciera que el puente entre la palabra y la acción, siempre tan claro y fuerte en Antioquia, se debilita. Los cimientos de la articulación, la voluntad férrea, la valentía y la fortaleza se están perdiendo. Los egos individuales, la falta de comunicación diversa y el miedo, nos alejan mucho de la coherencia entre la palabra y la acción.

Es momento de pasar al mastique si no queremos que la conversación sobre la ciudad se vuelva palique. Quisiera ver liderazgos colectivos, diversos, valientes y sobre todo ejecutores de las conversaciones que ya llevamos mucho tiempo teniendo. Lo que le está pasando a Medellín no le esta pasando a un grupo de personas, le está pasando a todos los que queremos y habitamos esta ciudad. Le esta pasando a nuestros hijos, pero sobretodo a los niños que necesitan la infraestructura del municipio para comer y educarse, le está pasando a los medellinenses que usan los parques, que disfrutan los jardines, le está pasando a las pymes que hoy no encuentran en el sector público el aliado para el desarrollo, le está pasando a todas nuestras versiones de futuro, que estamos viviendo los días con una administración que nos desangra, defendiéndonos de sus ataques, pudiendo emplear nuestro tiempo en la construcción colectiva de futuro, de la que hemos sido ejemplo en Medellín.

Decía Bejamin Franklin que “las palabras pueden mostrar el ingenio de un hombre, pero las acciones su significado”. Sólo necesitamos un liderazgo ya no de la conversación, pero sí de las acciones concretas y articuladas, esas que le darán significado a las palabras de amor y preocupación que profesamos por nuestra ciudad. No conversemos más, conversemos mejor, pero sobretodo actuemos. Mucho palique y poco mastique Medellín del alma mía.