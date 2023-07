Por David González Escobar - davidgonzalesescobar@gmail.com

Siempre digo que voy a escribir más sobre lo que leo, pero nunca lo termino haciendo. Sin embargo, dado que escribo esto el 20 de julio y que ya me destapé como un renovado admirador de los festivos, aprovecho este espacio para desviarme de la rutina y recomendar los cinco mejores libros que he leído hasta ahora en el 2023.

Empiezo por The Prize, de Daniel Yergin, un libro que podría considerarse una enciclopedia sobre el petróleo. En sus casi mil páginas, el autor experto en energía da un detalle minucioso sobre la historia del “oro negro”, partiendo de las perforaciones del coronel Drake en Pensilvania en 1850 y terminando en 1991 con la Guerra de Golfo. El siglo y medio que abarca el libro sirve como prueba fehaciente de que probablemente nada moldeó más la geopolítica de los últimos 100 años que el petróleo. En épocas en las que este se rehusa a perder relevancia, vale la pena aguantarse las mil páginas para entenderlo mejor.

Por un regalo, tuve el placer de leer Yo no vengo a decir un discurso, uno de los libros menos conocidos de Gabriel García Márquez. Entre la colección hay auténticas joyas, como el discurso que García Márquez pronunció en el cumpleaños de su amigo, un tal Julio Cortázar, así como la divertida anécdota de cuando Gabo llamó al presidente Belisario Betancur por error a las tres de la madrugada y este le contestó sin ningún problema, despierto, porque “en ese empleo tan complicado ya no quedaba otra hora para leer poesía”.

Me leí también hace unas semanas Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig, un compendio de “catorce miniaturas históricas” relatadas a la perfección por una de las mejores plumas europeas de principios del siglo XX. Lamento no haberlo leído antes. Con relatos históricos que van desde la antigua Roma hasta principios del siglo XX, este libro será sin duda alguna lo primero que seguiré recomendado cuando alguien me diga que quiere empezar a leer pero no sabe qué.

Disfruté como un niño chiquito leer Viajes con Heródoto, del periodista polaco Ryszard Kapuściński, el primer libro que leo del autor, pero que ciertamente no será el último. Este cautivador relato autobiográfico narra como Kapuściński se convirtió en uno de los cronistas más célebres del mundo por medio de sus primeros viajes a China, India y África. Entre sus páginas - que se mezclan con fragmentos de Historia de Heródoto - se entrelazan la historia de la vida del autor con reflexiones sobre la labor periodística, pero destaca, sin duda, la mejor crónica que he leído en mucho tiempo: la experiencia del autor yendo a un concierto de Louis Armstrong en 1960 en una inhóspita Sudán.

Cierro con Del poder y la gramática, de Malcolm Deas, una fascinante colección de ensayos escritos por quien posiblemente sea el historiador con más conocimiento sobre el enigmático siglo XX colombiano. No hay que pasar del primer texto para quedar confundido con lo rara que ha sido la historia de este país: durante muchos años, la habilidad más valorada en los círculos de poder de la capital no era ser periodista, militar o empresario, sino dominar a la perfección el arte de la gramática.

Espero continuar la lista a finales del año.