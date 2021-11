Memoria: guerra sin tregua

La cadena se sigue reventando en el mismo eslabón. Desde que Darío Acevedo dirige el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), han salido tres directores del Museo de la Memoria Histórica (MMH): Rafael Tamayo, Fabio Bernal y Laura Montoya. Estos retiros evidencian la batalla sin cuartel por el relato histórico, cuyo lugar estratégico será el MMH que albergará los testimonios de las víctimas y las responsabilidades del conflicto armado.

El riesgo de anclaje en un relato oficial radica en que el CNMH, institución transitoria encargada de la creación del MMH (¡que sí será permanente!), depende del gobierno de turno. La falta de autonomía es la gran falla; la designación del director, su defecto más “visible”.

Darío Acevedo parecería idóneo para su cargo: profesor en la Universidad Nacional, magíster y doctor en Historia (de las universidades Nacional y de Huelva, respectivamente). ¿“Lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga”? No, él sabe muy bien lo que hace: su revisionismo y negacionismo del conflicto armado son deliberados y responden a una estrategia política. Está en su cargo para obedecer.

No obstante, su forma de liderazgo, las resistencias ciudadanas y la Jurisdicción Especial para la Paz (ningún ente del Gobierno parece vigilar al CNMH) le han impedido imponerse a su antojo.

Su liderazgo errático (y protector de un acosador laboral, según denunció EL COLOMBIANO) le está pasando factura: le dan la espalda hasta sus elegidos, como Laura Montoya, quien llegó a la dirección del MMH sin experiencia en construcción de memoria. En su carta de retiro destacó que Acevedo se interponía en procesos de “motivar y garantizar la participación [de las víctimas]”; y recordó cómo ella trató de restablecer puentes con la Red Colombiana de Lugares de Memoria, que desde el principio se opuso al director.

Las resistencias más poderosas contra Acevedo provienen de organizaciones de víctimas y de algunos partícipes y testigos de investigaciones serias sobre el conflicto del CNMH. Las instituciones no son monolíticas: es injusto juzgar al CNMH solo por su cabeza.

Desde mayo de 2020, la JEP ha decretado 16 Autos contra el CNMH. Las colecciones “Voces para transformar a Colombia” y “Sanaciones” han sido cuestionadas por cuanto la dirección del CNMH tomó decisiones unilaterales, inconsultas con las víctimas, que afectan los procesos de co-creación y concertación, la reparación simbólica. La JEP ha practicado 61 testimonios, incluidos aquellos solicitados por el CNHM, y adelantó una inspección judicial al CNMH.

Los testimonios de Darío Acevedo y su predecesor, Gonzalo Sánchez, no se han practicado por una lógica de orden (el ritmo de los testimonios se ha entorpecido por las constantes solicitudes de nulidad y aclaración de las medidas cautelares por parte del director actual).

La construcción del MMH no llega a 15 %, es poco probable que sea inaugurado en junio de 2022 como se prometió. Expertos han planteado su autonomía, que pasaría por una reforma en el Congreso, bajo tres panoramas posibles: (1) que el MMH dependa de la Universidad Nacional o (2) del Banco de la República y (3) adopción del modelo chileno, dependiente del Estado, pero blindado frente a gobiernos de turno.

En vida se puede escapar a la acción de los tribunales, pero la condena de la Historia no perdona ni en la tumba: de ahí que la memoria sea una guerra sin tregua