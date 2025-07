Por Mauricio Restrepo Gutiérrez - opinion@elcolombiano.com.co

Hoy celebramos con profunda alegría los primeros 70 años de una cultura empresarial ejemplar construida sobre pilares de rigor técnico, jurídico, ambiental, social, financiero y administrativo. A diferencia de muchas empresas de servicios públicos en Colombia, los antioqueños comprendemos ese ADN que ha otorgado a EPM ventajas comparativas y competitivas, las cuales se reflejan día a día en sus mayores logros: su credibilidad institucional, solidez financiera y la confianza que inspira en el entorno empresarial.

El 22 de julio asistí al Teatro Metropolitano para la conmemoración de esas siete décadas. Lo que prevaleció no fue la lista de asistentes, sino la atmósfera de pertenencia: el reconocimiento unánime de que esta empresa pública ha sido una herramienta eficiente y concreta para transformar nuestro territorio.

No celebrábamos un número redondo, sino una forma de hacer las cosas. EPM, con todos sus aciertos y también sus dificultades, ha sostenido una cultura organizacional que no ha perdido el eje: lo público como prioridad. El grupo EPM siempre entendió que no basta con las buenas intenciones, hay que tener método. Los sistemas de planeación, control y administración que se afianzaron desde 1955 fueron claves para garantizar que la excelencia en la gestión empresarial planificada no fuera enemiga del sentido público, sino su aliada. Esto, a mi juicio, es carácter.

Además, EPM ha seguido una senda de crecimiento rigurosa y transparente, enfocada a los usuarios con la aplicación de tarifas accesibles y socialmente responsables. Las utilidades generadas han sido reinvertidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, fortalecer la legitimidad institucional, promover el desarrollo sostenible y mantener, como parte de su cultura organizacional, principios de solidaridad, accesibilidad, transparencia y servicio a la comunidad.

La responsabilidad social empresarial ha sido una de las banderas más representativas de EPM, enfocada en reducir las desigualdades sociales y económicas de Medellín y Antioquia. Esto incluye atender con sensibilidad el preocupante crecimiento del segmento de ciudadanos desconectados de servicios esenciales como el agua y la energía.

Las decisiones que se tomen hoy definirán el futuro de la empresa durante las próximas décadas. La sostenibilidad financiera, la calidad del servicio y la confianza ciudadana son fruto de una gestión constante y responsable. EPM es una herramienta de equidad y un patrimonio que pertenece a todos los antioqueños. Defenderla implica proteger una visión concreta de ciudad y país.

Renovamos aquí el compromiso con ese legado. El prestigio institucional se construye día a día, con cada decisión, contrato y cuenta rendida con transparencia. EPM conserva su esencia de ser una empresa cien por ciento pública, con un modelo de gobierno corporativo que ha resistido los embates políticos.

La celebración de los 70 años de EPM representa un reconocimiento tangible, paradigmático: lo público puede funcionar con eficiencia, seriedad y convertirse en un motor de desarrollo real. En juego está mucho más que una empresa; está la confianza que nos permite creer en la posibilidad de que lo público se haga bien, siempre. FELICITACIONES GRUPO EPM.