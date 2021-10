Los Papeles de Pandora y los negocios sombríos

En la investigación Papeles de Pandora, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), fueron analizados aproximadamente 12 millones de documentos compartidos por 14 proveedores de servicios financieros offshore. Esta investigación muestra cómo a nivel global y nacional la evasión de impuestos, realizada en función del enriquecimiento de las personas ricas del mundo, hace parte de una estrategia que es auspiciada por los Estados nacionales y por las instituciones internacionales.

Al menos 330 políticos, 35 líderes mundiales, procedentes de 90 países, entre los que se incluye a 14 latinoamericanos y 588 personas naturales y jurídicas de Colombia, están implicados en actividades offshore, lo cual indica que el asunto de la evasión de impuestos es una política global y nacional.

Desde hace mucho sabemos que no vivimos en un mundo justo y que no podemos comprender, como dijo John Rawls, qué significa la justicia a escala global, o qué es lo que nuestra esperanza de justicia debería llevarnos a desear en las políticas de los Estados que están en posición de afectar el orden mundial. La conclusión que deriva de esto es que “justicia” es algo que nosotros les debemos, por medio de nuestras instituciones comunes, sólo a aquellos con quienes estamos en una relación política fuerte. Es decir, solamente frente a aquellos miembros de nuestra comunidad nacional tenemos obligaciones de justicia social o distributiva y estas no pueden extenderse a las relaciones entre los Estados o a ciudadanos de otros países. Los deberes que gobiernan estas relaciones no incluyen algo análogo a la justicia socioeconómica liberal.

Estas tesis filosóficas decantaron en un modelo de orden internacional basado en los Estados, en el cual se planteó que la pobreza mundial no es un problema de justicia y que los Estados más ricos no tienen obligaciones de justicia frente a los miembros de sociedades pobres y distantes. Así están las cosas en el mundo actual, como lo hemos podido apreciar también en la forma como se ha propuesto el asunto de la distribución de las vacunas contra el covid-19, y en la defensa estatista del sistema de patentes por parte de los países ricos. Primero vacunamos al gringo y los demás que mueran esperando. Crudo realismo político.

Ahora bien, lo que muestra la investigación Papeles de Pandora es que, además de la elusión de la responsabilidad frente a la pobreza global que ha sido causada por corporaciones y multinacionales que producen injusticias, tenemos un orden internacional, supuestamente liberal, que sostiene prácticas que permiten a los ciudadanos más ricos del Norte y del Sur ocultar sus riquezas para no pagar los impuestos que deberían pagar si el Estado de derecho implementara un sistema de impuestos justo para todos los ciudadanos. En Colombia las políticas tributarias se han construido para favorecer a las personas y empresas más ricas. Pregúntenle al premiado Carrasquilla. La evasión de impuestos no es investigada ni castigada. Ante lo cual el presidente dice: tener una cuenta en el exterior no es un delito. Como si de eso se tratara