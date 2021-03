Los enemigos de la identidad colombiana

Por María Clara Otálvaro Rendón

Nos hacemos llamar hijos de la patria colombiana pero de unidad nacional no sabemos mucho; compartimos rasgos históricos, creencias, lengua y ciertas costumbres pero no lo suficiente para hablar de una identidad colombiana. No tenemos una marca país, pero es que cómo se logra armonizar tanta diversidad.

Pensemos en los factores geográficos: selva, ríos, mares, llanos, valles, montañas, desierto y sigue la lista y es que en accidentabilidad geográfica nos llevamos el premio. Y aunque tan variada geografía ha sido históricamente motivo de orgullo colombiano es también motivo de fragmentación, y es que la cordillera nos divide en dos, y es que en la costa Caribe se baila bachata y se come pescado y en la costa Pacífica se escucha electro-cumbia y se observaban ballenas.

Y en lo social, lamentablemente no se puede hablar de Colombia sin mencionar el conflicto armado interno que nos azota desde el siglo pasado, que junto con los demás vectores de violencia impiden que los colombianos nos preocupemos por armonizar nuestras prácticas culturales. Y recordemos que la guerrilla desde sus inicios buscaba una dictadura del proletariado y se impuso al modelo imperante, no solo con la guerra militar sino con mayor impacto social, con una guerra ideológica cuyo medio fue lograr un transbordo ideológico inadvertido para lograr la polarización social; dicha reforma del constructo social debilita el patriotismo, el amor por los símbolos patrios y cualquier expresión de marca país.

De igual modo, como era de esperarse la desigualdad social crea resentimiento entre los colombianos; por la naturaleza del hombre económico, la falta de oportunidades es motivo de separación y del debilitamiento del sentido de pertenencia.

Dicho lo anterior se reafirma la tesis de que la carencia de identidad es el resultado de la naturaleza del país. Sin embargo, insisto estos componentes nos condicionan pero no nos determinan, hagámoslo a la colombiana y saquemos provecho de ellos. Busquemos la sinergia entre lo diverso y llevemos en alto el nombre del país.