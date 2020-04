Que angustiante se siente, y no precisamente estar en casa, no precisamente estudiar bajo las herramientas virtuales y definitivamente no el hecho de tener un lugar medianamente seguro. El fenómeno social que ha despertado el covid-19, la forma en la que logró allanar nuestros pensamientos y generarnos miles de dudas, es realmente histórico, aún más, la manera en la que le dijo a nuestra sociedad que Colombia necesita políticas e inversiones más amigables y seguras para los trabajadores, para sus prestadores de servicios, para sus vendedores, estudiantes, maestros, hasta para sus empresarios, esa es, la verdadera manifestación.

Creo que, para este tiempo, todos sabemos qué es el coronavirus, todos hemos sentido su efecto, su voz y hemos visto cómo ha logrado lo que nunca imaginamos, una parálisis de nuestro mundo, o quizá bien, solo nos ha mostrado lo frágil que sigue siendo nuestra vida. Lo que para muchos es una guerra o incluso ha sido objeto de chiste, definitivamente es un llamado a cada habitante humano de nuestro planeta, a generar estilos de vidas diferentes, es un llamado a comenzar a vivir significativamente, y esto, va más allá de números, letras y ventas; y es que, de eso se trata, muchos estamos viviendo desde casa, estudiando y trabajando, sin lugar a dudas extrañando las cosas que antes veíamos normales e irónicamente “cotidianas”.

Más allá del pesimismo que vemos en nuestras redes, recalco que esta no es una “emergencia de la salud mental”, esta es la verdadera cara de la salud mental en nuestro país, no es algo pasajero ni nuevo, solo nos muestra que lo que no teníamos como prioridad, hoy está siendo una crisis comunitaria, resaltando la necesidad de la labor psicológica y no solo terapéutica, sino social. Por eso, el llamado hoy es a generar relaciones sociales más sanas, reconocer qué y cómo sentimos, para generar hogares afectivos y seguros en medio de estas crisis y sobre todo lograr ser comunidad ante las necesidades que presentamos, qué bueno es darnos cuenta que el mundo necesitaba un aire fresco al igual que nuestras mentes.

