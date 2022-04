Se acercan unas elecciones cruciales para Colombia, hay que escoger entre la democracia y el totalitarismo. La democracia de las libertades y el totalitarismo que acaba con esas libertades. Tenemos el ejemplo muy cerca de lo que representa un gobierno de izquierda. En Venezuela, el país latinoamericano que gozaba de una riqueza entregada por la naturaleza, que vivía de esa gran riqueza que significaban el petróleo y los distintos minerales que allí abundan, ahora se pasa hambre como producto de la pobreza que encarna una mala dirección del Estado.

Con ese ejemplo tan cercano, con la gente que recibimos con cariño y que tiene que salir de Venezuela por las dificultades que allí se viven, con lo que nos cuentan del hambre y los problemas que deben padecer, no nos podemos equivocar en las elecciones de mayo.

No pueden presentarse egoísmos entre los candidatos que defienden la democracia. Es buena la competencia que se da entre las diferentes propuestas; pero llega el momento de reflexionar, pensar en la patria y despejar el camino para quien tiene las mejores oportunidades de llegar al solio de Bolívar. Es cierto que las encuestas pueden significar un error, pero la opinión del ciudadano nos muestra el mejor camino. Colombia vale mucho más que cualquier aspiración personal.

Los ciudadanos con derecho al voto tenemos un compromiso inmenso con la patria, con la democracia y con el ciudadano. No nos podemos equivocar en estos momentos de dificultades. Volvamos otra vez la mirada a nuestro vecino Venezuela, que ensayó el cambio, sin concretar cuál era ese cambio que se buscaba. Cayeron en la ruina que hoy padecen.

Para las elecciones que se aproximan no puede haber pereza. No puede haber disculpas para no votar. Hay que pensar en el compromiso con Colombia antes del derecho al descanso. Este se puede aplazar ocho días, el compromiso con la patria es inaplazable. Si nos equivocamos, si preferimos el descanso al deber, perderemos los derechos y todo lo que significa la democracia.

Un pequeño sacrificio será compensado con el futuro amable que conseguiremos. Con el futuro para nuestros hijos y para todos los colombianos.

Colombia ha sido llamada la Atenas de América por la democracia que hemos sabido defender y mantener. Nuestros vecinos la han perdido por sus errores y deseos de cambio. Un cambio incierto y con las graves consecuencias que hoy tienen que soportar. El compromiso para los colombianos es grande, como grande es la democracia que muchos nos quieren hacer perder.

Con una inmensa votación por el mejor de los candidatos que hoy compiten, lograremos atajar que un violento, que un guerrillero entrenado para ejercer la violencia como lo ha hecho, llegue al manejo de las cosas del Estado. Eligiendo al mejor, al que defiende nuestra democracia, al que quiere mantener y fortalecer la empresa privada, en lugar de estatizar todas las empresas que son el sostén de la patria, lograremos dar el ejemplo para que los otros países, que han caído en las garras del comunismo destructor, reflexionen, corrijan su error y vuelvan al camino que han perdido.

La salvación de Colombia está en nuestras manos, no nos podemos equivocar