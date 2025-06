Por Melquisedec Torres - @Melquisedec70

Se iban a distribuir “80 millones de dólares en sobornos... por compra de equipos militares navales entre una empresa italiana y altos funcionarios del anterior gobierno”. Lo afirmó el presidente Petro el 6 de junio de 2023, tras la apertura de una investigación penal en Italia por presunta corrupción en el intento de compraventa de equipo militar a Colombia por 4.000 millones de euros: aviones M-346, corbetas, pequeños submarinos y el equipamiento de astillero durante el gobierno Duque.

El principal señalado era el exprimer ministro italiano Massimo D´Alema. Quizá Petro olvidó en ese momento que D´Alema no solo era antiguo militante comunista, sino que 7 años atrás se abrazó sonriente con D´Alema en México recibiendo ambos una condecoración. Y en enero del mismo año hablaron de los “caminos del progresismo”. Publicó dos fotos.

Decía la Fiscalía de Nápoles que D´Alema era una especie de relacionista internacional para el negocio, y se habría conectado en Colombia – según audios - con Edgar Fierro Flórez, alias “Don Antonio”, un peligroso antiguo jefe paramilitar; y con dos delegados del Senado colombiano, Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, al igual que con alias Tolemaida, otro ex paramilitar.

También se mencionó a la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez pero, finalmente, su nombre fue excluido al no encontrar ninguna relación con los hechos. Diego Molano, para la época Ministro de Defensa, dijo que el “gobierno Duque alertó al viceministerio de Defensa italiano de sospechas de un privado negociando por fuera de la institucionalidad”.

De lograr el negocio, decía la investigación, había un soborno o “comisión total” de 80 millones de euros (comisión de éxito del 2%). Las dos compañías, con participación pública, Leonardo y Fincantieri, lo pagarían a la firma estadounidense Robert Allen Law (RAL) que era la intermediaria.

En el mismo mensaje de 2023, Petro pedía a la Fiscalía colombiana que investigara. Solo en mayo 2024 llegó una petición o carta rogatoria de Italia al búnker en Bogotá, cuando ya ejercía Luz Adriana Camargo. Pregunté a prensa de la Fiscalía sobre ello y hasta el cierre de esta columna no me contestaron. Lo grave no es eso; es que la justicia de Nápoles acaba de archivar el caso alegando, como principal razón, que nunca recibió respuesta de las autoridades colombianas.

Giorgio Mulé, periodista y parlamentario de la Cámara de Diputados de Italia, me confirmó desde Roma que finalmente no hubo juicio, “y esto se debe a que, a pesar de que la opinión pública había deducido con absoluta certeza la existencia de acuerdos corruptos, no hubo colaboración alguna por parte de Colombia”.

Giacomo Amadori, el periodista italiano que más ha seguido el caso, revista La Veritá, me dijo que “fue archivado porque Colombia no respondió al rogatorio”, y tituló en su medio “La comisión millonaria se ha esfumado, pero el exprimer ministro escapa; Colombia salva a D´Alema”, “LA CORRUPCIÓN EXISTE, PERO ESTÁ ARCHIVADA”.

A juicio de Amadori, el ex primer ministro podría haber sido salvado “por la querida Internacional Socialista o, quizás, por la red diplomática paralela que, como ex primer ministro, construyó durante varios años”.

PD. Lean más datos de este escandaloso caso en las páginas de El Colombiano.