“Ustedes no hacen nada”. “No sirven pa’ nada”. “Son unos ineptos”. “Los voy a volver virales en las redes”. “Usted no sabe quién soy yo”. “Voy a llamar a mi abogado”. “Los voy a demandar”. “Por eso les pegan”. “Bobo hijue...”.

Cualquier lector desprevenido podría pensar que estoy transcribiendo apartes de una pelea callejera entre desadaptados sociales. Pero no. Son las agresiones verbales más “decentes” que, con mucha frecuencia, reciben los médicos en un servicio de urgencias de cualquier hospital en Colombia por parte de algunos pacientes o sus acompañantes, que saben mucho de derechos, pero poco de deberes.

Y sí, es cierto que los servicios de urgencias viven colapsados. Que todos quieren ser atendidos ya. Que a veces las esperas son de varias horas. Que en esa situación a cualquiera le da angustia, cansancio y desespero. Y que, cuando finalmente pueden ser atendidos, ya hay ofuscación. Pero nada justifica la agresión ni el irrespeto contra el médico, que es el eslabón más valioso de la cadena.

Hace dos años, confinados y muertos de miedo, aplaudíamos al personal de la salud para agradecerle que arriesgara su vida por cuidar la nuestra. Pero muy rápido los bajamos del pedestal de héroes. Ahora, en vez de aplausos, algunos reciben puñetazos, como un joven médico el pasado martes en un hospital de Rionegro.

En palabras de un colega del agredido: “Yo estoy seguro de que ninguno de nosotros va a trabajar con la intención de hacer daño, ni de volverse un problema más del sistema, sino que hay situaciones ajenas a nuestra voluntad que juegan en contra y que no está en nuestras manos solucionar: Directrices administrativas, EPS que no dan citas, urgencias que no son urgencias y salas de espera siempre con más personas de las que estamos en capacidad de ingresar por complejidad logística. Una bomba de inconformidades que explota en la cara de quienes menos tienen la culpa: los médicos. ¡Y lleve su puño! Lo peor es que se está volviendo paisaje”, dice, asustado. Y con razón: Los casos de violencia contra la misión médica se cuentan por cientos en Colombia. Solo en 2021 se registraron 385, entre agresiones verbales, físicas, discriminación y obstrucción de ambulancias y suministros médicos.

Esto no puede pasar desapercibido. No es justo que los médicos tengan que sufrir rabia, impotencia, miedo, insultos y hasta golpes en su lugar de trabajo. Cualquier agresión va en contravía del cuidado de la salud y la preservación de la vida, el fin mismo de su profesión.

Cualquier ataque se debe denunciar ante la Fiscalía General de la Nación, pero, más allá de las consecuencias penales para los agresores, surgen varias preguntas: ¿Cómo responden las instituciones a esos ataques? ¿Cómo mitigan el riesgo? ¿Cuáles son las garantías para el personal de salud?

Urge enviar a la comunidad un mensaje de rechazo a estas prácticas. Ojalá más contundente y efectivo que el puño y los insultos