Por Juan Carlos Ramírez - opinionelcolombiano.com.co

Instalados ya en el mes de diciembre con sus festividades, vale la pena preguntarnos qué pasará con los 993.207 estudiantes reportados en matricula oficial para 2023 según el informe preliminar de la Lupa para la Educación de Antioquia (LEA). Niños, niñas y adolescentes (NNA) que no estarán en la escuela por alrededor de un mes y que pueden estar en riesgo de sufrir situaciones que vulneren sus derechos fundamentales, como es el caso de violencia intrafamiliar, trabajo infantil y negligencia en el cuidado.

La escuela es un entorno protector para las y los estudiantes durante el año, en este espacio se asegura que su bienestar afectivo, alimentación y formación ciudadana no paren. Quienes trabajamos en las instituciones educativas reconocemos que el cuidado del estudiantado no solo debe recaer de forma exclusiva en las manos de la familia, sino que, debe ser una tarea compartida entre quienes bordeamos la escuela, que en términos prácticos somos todas y todos los ciudadanos. Debemos estar atentos a los detalles, a las violencias mínimas que se nos escapan de la mira por la euforia que representa la celebración de fin de año, como es el caso del aumento de menores en las ventas informales, la ingesta de bebidas alcohólicas en contextos festivos y las agresiones de las que pueden ser víctimas cuando no se les presta atención en su entorno familiar.

Un elemento que aún acompaña las celebraciones navideñas y al que debemos prestar especial atención, es la compra y manipulación de pólvora, que en muchos lugares del departamento sigue siendo visto como un elemento apto para el juego entre menores. Por el contrario, la pólvora no es un juego, ni mucho menos un elemento que las NNA deban manipular. Según el Balance de quemados por pólvora documentado por la Gobernación de Antioquia, en el año 2022 e inicio del 2023, se presentaron 86 casos de los cuales se estima que 34 de estos sean menores de edad. Vale recordar, que los adultos o cuidadores que permitan manipular pólvora a menores podrán recibir una sanción, desde trabajo comunitario, una multa económica, la pérdida de la custodia o la patria potestad, incluso podrán ser enviados a la cárcel.

Necesitamos hacer un acuerdo entre todas y todos los ciudadanos durante esta época de celebración de fin de año y poner en práctica lo que nos enseña la escuela como un entorno protector. En primer lugar, aseguremos el bienestar afectivo, esto implica privilegiar el cuidado y las conversaciones en familia. En segundo lugar, dejemos de normalizar situaciones de trabajo infantil, ingesta de alcohol en contextos familiares y cualquier tipo de agresión camuflada en las festividades. Como tercer elemento, sigamos formando con el ejemplo, a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos empáticos, esto permitirá fortalecer la triada: familia, escuela y comunidad.

Que el mejor regalo de navidad para las y los estudiantes de las escuelas en Antioquia sea el compartir con sus seres queridos en espacios seguros y libres de violencias.