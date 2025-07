Por Lina María Múnera Gutiérrez - muneralina66@gmail.com

La huida de las grandes fortunas extranjeras que residían en el Reino Unido se ha convertido en estampida desaforada. Las medidas tomadas por el Primer Ministro Keir Starmer para eliminar los privilegios fiscales de los superricos está generando una fuga que ya superó todos los cálculos del gobierno. Y en lugar de aumentar la recaudación, va a terminar generando un boquete fiscal que será difícil de tapar. De paso, el éxodo de millonarios deja golpeado el muy exclusivo mercado laboral de mayordomos, choferes, chefs privados, niñeras, guardaespaldas y doncellas.

El año pasado se fueron del país diez mil millonarios, y este año se estima que lo harán 16.500, después de que entren en vigor las leyes que eliminan la exención fiscal a los extranjeros no domiciliados (non doms). Esta figura existía desde el siglo XVIII y acogía originalmente a diplomáticos, comerciantes o aristócratas extranjeros. Luego fue aprovechada por los rusos que escapaban de la Revolución Bolchevique, los millonarios chinos que en la década de 2010 trasladaban su fortuna a Londres en busca de estabilidad y recientemente los financieros con sueldos astronómicos.

El non dom consistía en que sus beneficiarios no tenían que pagar impuestos por sus ingresos y bienes fuera del país, a cambio del pago de una cantidad anual fija. Ahora, según la nueva normativa, no solo se les aplica el tipo máximo (40%) sobre la renta, sino también sobre las sucesiones. El gobierno se frotaba ya las manos pensando en el aumento recaudatorio de 17.000 millones de dólares que iba a conseguir para los próximos cinco años, pero le salió el tiro por la culata porque la huida de los millonarios le puede costar al Reino Unido más de 148.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década, según un estudio publicado por el Adam Smith Institute.

Por el camino se pierden más de 44.000 puestos de trabajo, entre ellos el de esas figuras intrínsecamente británicas, los mayordomos, que al más puro estilo de Downton Abbey prestaban sus exclusivos servicios. Las agencias que consiguen empleo a este tipo de mano de obra han notado un descenso en la demanda del 14%. Estos elitistas trabajadores, para los cuales hay escuelas especializadas por toda Gran Bretaña, tendrán que olvidarse de sus salarios de hasta 200.000 dólares anuales y resignarse a trabajar medio tiempo, por días o por horas. Y esto solo cuando los multimillonarios que han trasladado su residencia al extranjero vayan a pasar unos días a Inglaterra.

Y a río revuelto, ganancia de pescadores. En Italia se habla de un plan llamado svuota Londra (vaciar Londres), que ofrece a los exiliados fiscales británicos una tarifa plana para que paguen 200.000 euros anuales sobre sus ingresos globales. Milán pretende convertirse en el nuevo epicentro del capital que antes operaba desde la City londinense. Grecia, Suiza, Mónaco y los Emiratos Árabes Unidos también se están beneficiando del éxodo.

La historia del sueño del gobierno Starmer se ha roto en mil pedazos, como el cántaro de aquella lechera de la fábula.