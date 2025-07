Por Lina María Múnera Gutiérrez - muneralina66@gmail.com

Comprometerse a luchar contra la pobreza y a mejorar las condiciones de vida de las personas no solo es el deber de cualquier Estado, sino también el propósito de muchos afortunados con billeteras potentes. Lo que pasa es que a veces los políticos miran para otro lado y olvidan sus promesas y algunos millonarios frívolos se cansan de donar porque no calcularon que el esfuerzo fuera tan grande. Eso acaban de descubrir 400 alumnos de un colegio de primaria en California a quienes les han informado que para el próximo año escolar ya no tienen dónde estudiar.

Dejar que una comunidad dependa de las donaciones y fondos de un millonario puede ser muy arriesgado. En 2016, la pareja Chan-Zukerberg, cuyo capital supera los 284.000 millones de dólares, decidió abrir a través de su fundación un centro educativo para ayudar a familias desfavorecidas. El objetivo era cerrar la brecha entre niños blancos y negros generada por las dificultades para acceder a la educación y sus posteriores consecuencias en el acceso a mejores trabajos.

El compromiso, como lo explicó Priscilla Chang, esposa del fundador de Meta, requería tiempo y paciencia. Pero apenas nueve años después parece que ya no queda ni lo uno ni lo otro. Chang ha dado la orden de cortar los fondos y apenas se termine el ciclo 2025-2026, las familias de todos los alumnos tendrán que arreglárselas como puedan para encontrarles plaza en otros centros educativos.

Las razones sobre el porqué de esta decisión no se han dado, pero llama la atención que los Chan-Zuckerberg parecen estar ajustándose al nuevo clima político que prevalece en Washington. Porque también han anunciado que terminarán con los fondos para sus programas de vivienda social, equidad de género y raza y los de trabajo para inmigrantes. Sin olvidar el detalle de que Meta acabó con su sistema de comprobación de datos y el de moderación de contenidos.

Recientemente, decía Mark Suzman, director ejecutivo (CEO) de la Fundación Gates, que con la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, ahora son ellos el mayor financiador de la OMS, por delante de cualquier Estado soberano, lo cual es un problema. La fundación tiene detrás 25 años de existencia y 100.000 millones de dólares donados, pero Suzman cree que es responsabilidad primordial de los gobiernos invertir en programas efectivos que alivien las distintas problemáticas mundiales. Y la realidad es que la mayoría de países están retrocediendo en la ayuda social. Según cálculos conservadores, entre un 8 y un 9%, aunque en la realidad los recortes se sitúan en decenas de miles de millones de dólares.

Si la solidaridad es necesaria en un mundo con tantas desigualdades, mucho más lo es el sentido de responsabilidad y el compromiso. Las personas necesitadas no pueden estar sometidas al vaivén de los gustos cambiantes de algunos donantes. El caso del colegio que está próximo a cerrar muestra cómo lo que un principio fue ilusión ahora puede convertirse en un sueño roto.