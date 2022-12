Lecciones sencillas para una mejor vida en comunidad

Siempre es tiempo de aprender, a cualquier edad y mientras las facultades mentales funcionen. Aprender y reaprender, y también desaprender para eliminar hábitos que afectan la vida en común. Los motociclistas pueden aprender que las líneas pintadas sobre el asfalto indican separación de carriles, y según el color de la línea y si es continua o segmentada, indica si se puede adelantar o no; esas líneas no son para que encima de ellas circulen las motos.

Las aceras se hacen para que circulen los peatones y sus mascotas. No son carriles para bicicletas ni para motos. Si hay aceras, el peatón debe caminar por ellas, no por la calle, que es para los vehículos. Señor, señora: camine seguro por la acera. Si las mascotas hacen sus necesidades, debe el dueño recogerlas en una bolsa. Y cierto tipo de perros deben ir con correa y bozal. Si va conduciendo y va a voltear, active las direccionales, y así evita que el que viene detrás lo choque. También los taxis tienen direccionales; amigo taxista, anímese y póngalas a funcionar.

A la hora de tomar un ascensor, si va a subir, pulse únicamente el botón de subir. Si va a bajar, solo el de bajar. Si pulsa los dos, el ascensor se va a demorar el doble, y no por mucho tocar los botones va a llegar más rápido. Es común ver gente que oprime botón de subir y bajar al tiempo, “por si acaso”.

Si va a un restaurante y le ofrecen la carta, léala, no espere que el mesero se la recite completa. Si oye una ambulancia en la calle, cédale el paso y hágase a un lado, la ambulancia no sirve para abrirles ruta a los que se le pegan detrás. Y en este diciembre, procure no tirarles voladores a sus vecinos en horas de la madrugada, seguro se lo vamos a agradecer.