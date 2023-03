¿Las plantas son inteligentes?

Vivo en una finca, entre dos jardineros. El uno es mi hijo, y siembra flores del campo. La otra es mi esposa, y siembra orquídeas, anturios, rosas del desierto. Vivo feliz con ellos, entre árboles y flores, y me divierto mucho escuchando sus conversaciones. Ellos me han enseñado que en un jardín suceden todos los días cosas asombrosas.

No soy buen jardinero. A veces hasta se me olvida regar las cuatro matas que tengo bajo mi cuidado en la biblioteca. Pero desde niño, amo las plantas. Y aunque no he leído La vida secreta de las plantas, el libro que llevó a tanta gente a hablar con ellas y a ponerles música de Mozart, he seguido las discusiones que desató desde su publicación en la década de 1970.

Muchas de sus afirmaciones sobre las relaciones físicas y emocionales entre el hombre y las plantas han sido rechazadas por los científicos, pero soy de los que piensan que es demasiado presuntuoso pensar que nosotros, los humanos, somos los únicos seres inteligentes en la Tierra, junto con unos pocos animales... y con unas computadoras a las cuales les atribuimos la capacidad de pensar.

Por eso estoy de acuerdo con Stefano Mancuso, director del Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal de la Universidad de Florencia, Italia, en que tenemos mucho que aprender de las plantas, y casi nada que enseñarles.

Sé que el profesor Mancuso es un provocador en el campo de la ciencia. Por algo insiste en definirse como un “neurobiólogo vegetal”. Sin embargo, me encantan muchas de sus ideas, así sean polémicas. Como las que defendió ante un reportero de El País, de España. Él dice que las plantas son más sensibles que nosotros a todo lo que las rodea y, además, son inteligentes. A veces, más inteligentes que los humanos. Según él, la inteligencia no se define por tener un cerebro: “Cada organismo viviente necesita resolver problemas. La inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Incluso una bacteria o un virus necesitan resolver problemas, es imposible que no lo hagan, o se habrían extinguido inmediatamente”.

“Con ello no quiero provocar a nadie” dice. “Es una verdad desde un punto de vista biológico. Nosotros los animales utilizamos el movimiento como nuestra principal respuesta al entorno. Para nosotros, el movimiento lo es todo. Para un animal es imposible imaginar encontrar comida sin ese movimiento o escapar de un depredador. Pero los animales no resuelven los problemas, más bien los evitan. En el caso de las plantas, esto no es posible, necesitan resolver el problema”.

“Como no pueden huir, necesitan sentir cada pequeño cambio para adaptar su fisiología a lo que va a ocurrir, por eso son increíblemente sensibles a cosas para las que nosotros somos completamente ciegos, como los gradientes químicos o los campos electromagnéticos. También son capaces de detectar sonidos, como una determinada frecuencia de unos 200 hercios, que es muy importante para las plantas. Cuando producimos esa frecuencia con un altavoz, todas las raíces crecen hacia el origen de ese sonido: es el mismo sonido del fluir del agua. Es por eso por lo que las plantas se sienten atraídas por las tuberías subterráneas, porque sienten el sonido del agua corriendo”.

El hombre se cree “el mejor” ser que habita el planeta por su gran cerebro. Pero ¿qué significa ser mejor? El profesor Mancuso contesta: “El objetivo real de la vida, de cualquier organismo, es sobrevivir. Y las plantas llevan viviendo muchos más años que nosotros sobre la faz de la Tierra, así que tenemos mucho que aprender, no que enseñar. Deberíamos tener una actitud más respetuosa y humilde con los otros seres vivos”