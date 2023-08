Por Juan Gómez Martínez - opinion@elcolombiano.com.co

Se ha vuelto recurrente el tema de la disposición final de las basuras. Solo se piensa en una solución: los rellenos sanitarios. El nombrarlos nos debe hacer pensar en soluciones distintas. Los rellenos se agotan, con ellos se contaminan las aguas, los lixiviados son dañinos, son venenosos, se necesitan grandes extensiones de tierra para depositar las basuras. Terrenos que se vuelven inservibles por años.

Hay otras soluciones ya probadas, incluso en Medellín, cuando la gerencia de Empresas Varias de Fabio Echeverri Correa. En aquella época se importaron unos equipos para la separación de las basuras, el reciclaje y el depósito de lo no utilizable en el relleno sanitario. Así, la vida del relleno se multiplicaba por mucho y nos evitábamos el problema recurrente de ahora.

Lo he dicho en repetidas ocasiones: ya hay incineradores que dejan el diez por ciento de residuos para llevar a los rellenos. Hay reactores que no dejan residuos y que, a la vez, se genera energía eléctrica, además de que, si hay separación, se pueden utilizar las basuras para reciclar y sacar otros productos para la economía circular.

Tenemos que salir de la mentalidad del subdesarrollo, tenemos que dar ese paso si queremos ser un país del primer mundo. No nos podemos quedar donde estamos, pensemos en grande.

Con razón me reclamarán porque, en mis administraciones, no lo hice. Reitero lo que he dicho antes, los funcionarios también tenían la mentalidad del subdesarrollo, si los cambiaba, el que llegaba tenía la misma mentalidad del continuismo y del subdesarrollo.

Repito una historia, muchas veces contada, que me ha quedado en la mente. En un viaje de periodistas a Alemania en 1970, en una reunión con empresarios de aquel país, pregunté ¿cómo habían hecho ellos, después de 25 años, que estaban en la ruina total, ruina física, ruina económica, ruina moral, para ser en ese momento la primera potencia europea? Un empresario me dijo: “Muy fácil, cuando los rusos entraron aquí, en 1945, se llevaron toda la maquinaria con la que nosotros producíamos. Maquinaria vieja, lenta, de baja calidad, ineficiente. Nosotros tuvimos que empezar con maquinaria moderna, mejor calidad, más rápida. Por eso somos potencia europea”.

Para salir del subdesarrollo, no podemos seguir únicamente con lo que tenemos: obsoleto, ineficiente, lento, contaminante como los rellenos sanitarios. Tenemos que pensar más allá del subdesarrollo, tenemos que sacudirnos de esa mentalidad obsoleta.

Si desde la fuente se iniciara la separación de las basuras. Si tenemos varios recipientes para depositarla: los residuos de alimentos, los plásticos blandos, plásticos duros, cartones y papeles, metales y vidrios, avanzaríamos para, por fin, lograr que las basuras no sean un problema.

Pensemos más allá del subdesarrollo, para problemas comunes a las ciudades del mundo que ya han encontrado soluciones, apliquémoslas en Medellín.

Claro que, para eso, tenemos que elegir buenos mandatarios y no lo que nos ha pasado con Quintero, que no entiende eso del desarrollo y el bien de la comunidad. Ojo a las elecciones que se aproximan.