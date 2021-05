La verdadera amenaza existencial de Israel

Los israelíes somos expertos en la pretensión de normalidad. Nos movemos con aparente facilidad entre la vida diaria y la crisis que amenaza la vida. Hemos soportado los ataques de misiles Scud de Saddam Hussein, los Katyushas y misiles de precisión de Hezbollah, los cohetes caseros de Hamas y los modelos iraníes más letales que caen actualmente sobre nuestros vecindarios, junto con ataques suicidas y embestidas de automóviles y matanzas.

El espíritu israelí de afrontamiento se resume en una frase irónica pero sincera, Lo na’im, lo norah, “no tan agradable pero no tan terrible”. Incluso cuando es terrible, como lo es ahora, con la mitad del país obligado a acudir a refugios antiaéreos y “cuartos seguros”, sabemos que la mañana viene después.

Pero ahora es la mañana después por la que más me preocupo. Incluso mientras caen los misiles, los ciudadanos árabes y los ciudadanos judíos se atacan violentamente entre sí. Más que los misiles, me preocupa el terror que hemos interiorizado. ¿Cómo venceremos el odio y el miedo?

El epicentro de los disturbios es Lod, una ciudad mixta de clase trabajadora árabe-judía a minutos del aeropuerto Ben Gurion. Jóvenes árabes bombardearon casas judías e incendiaron cinco sinagogas, pidiendo la destrucción de Israel; los extremistas judíos contraatacaron. La violencia se extendió rápidamente, incluso a Haifa, nuestro ejemplo de convivencia.

Irónicamente, la peor violencia interétnica desde la guerra de 1948 vino luego del año más prometedor en la tensa historia de la relación árabe-judía. La pandemia del coronavirus, la primera crisis letal de Israel que no se trataba de su conflicto con el mundo árabe, acercó más que nunca a los ciudadanos árabes. El sistema de salud israelí es una de las áreas más integradas de nuestra sociedad: según las estimaciones del gobierno, alrededor del 17 por ciento de los médicos y el 24 por ciento de las enfermeras son árabes.

Mientras tanto, Israel estaba en un encierro político. Después de cuatro elecciones inconclusas en dos años, el Israel judío quedó estancado.

Luego vinieron los combates en Gaza y en las calles de Israel, y la asociación histórica se deshizo.

La capacidad de Israel de forjar una identidad cívica común para árabes y judíos se ve confundida por la situación de seguridad. Los judíos se preguntan cómo pueden confiar en una minoría que está cultural y emocionalmente alineada con sus enemigos, y cuyos políticos rechazan la identidad del país como Estado judío. Para los árabes, una historia de confiscación de tierras por parte del gobierno y discriminación presupuestaria, así como la aparentemente interminable ocupación de los palestinos, han dejado profundas heridas y desconfianza.

Ese mensaje se reforzó en 2018 con la Ley del Estado-Nación, aprobada por la derecha sobre las objeciones del centro y la izquierda, que define a Israel como un Estado judío pero ignora su identidad democrática.

Los redactores de la Declaración de Independencia de Israel definieron a Israel como judío y democrático: la patria de todos los judíos, fueran o no ciudadanos israelíes; el Estado de todos sus ciudadanos, fueran judíos o no. Un Israel que ya no se considerara a sí mismo como una continuidad de la historia judía y protector de los judíos vulnerables del mundo perdería su alma; un Israel que ya no aspirara a cumplir los valores democráticos perdería la cabeza.

Para que los israelíes formen una identidad cívica compartida, los judíos deben cumplir la promesa fundacional de Israel de garantizar la igualdad total a todos los ciudadanos y asegurar a los árabes que “israelí” no es sinónimo de “judío”. Los árabes deben aceptar el hecho de que Israel no abandonará su identidad y sus compromisos judíos.

La mayoría de los israelíes, árabes y judíos, tienen el hábito de la decencia. Pero evitamos las preguntas difíciles que amenazan nuestras certezas, nuestra insistencia en la justicia absoluta de nuestro lado. ¿Cómo es ser ciudadano palestino de un Estado judío que ocupa a su familia? ¿Qué se siente ser un judío que finalmente ha regresado a casa, solo para vivir bajo un asedio constante?

La violencia actual no fue provocada por un evento en particular, sino, en parte, por nuestra incapacidad para hacer esas preguntas. Quizás podamos comenzar a construir un Israel mejor desde ese lugar de quebrantamiento compartido