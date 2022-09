El más sólido fundamento de la amistad chino-rusa, de un tiempo a esta parte, es la hostilidad que comparten hacia los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la desinformación bien calculada y minuciosa que practican los dos gobiernos, es evidente que la irrestrictica solidaridad que ambos líderes se juraron pocos días antes de la invasión rusa a Ucrania comienza a mostrar signos de flaquear.

El diario Financial Times, hablando de la postura china, no ha vacilado en afirmar que “la amistad con Rusia luce hoy más como una desgracia que como un activo”.

El liderazgo norteamericano, a pesar de la liviandad gubernamental de Joe Biden, parece consolidarse y mostrar su lado eficiente una vez más ya que, ante los ojos de todos en el planeta, el sostén militar a Volodímir Zelenski le ha cambiado la cara al conflicto y le ha valido el respeto y la solidaridad europea.

Por su lado, Xi Jinping tiene el plato demasiado lleno de dificultades internas: la expansión económica se hace lenta, el drama inmobiliario no cede, la inversión foránea sigue ausentándose, el descontento social por el confinamiento se abulta y se manifiesta. Ello sin hablar del rechazo que generan en el orbe temas como Taiwán y la persecución a los uigures.

A estas vicisitudes nada deleznables se viene a sumar el fortalecimiento de las alianzas occidentales en contra de Putin. El “mejor amigo” de Xi está enfrentando el inequívoco debilitamiento de la economía y, dentro de su país, la solidez de su liderazgo se ha reblandecido a todas luces. Hay ya 1.700 personas detenidas por disturbios antiguerra, según fuentes oficiales. Incluso le está tocando al titán chino considerar la posibilidad de un retroceso o hasta una derrota rusa en la guerra contra Ucrania.

Al propio tiempo la crisis económica mundial provocada por la pandemia y por la guerra tampoco está jugando a favor de China en los aspectos comerciales. Del lado de África y Latinoamérica, las simpatías que Putin ha logrado labrarse en estas latitudes, a pesar de la fábrica de lealtades representada en las inversiones y financiamientos de la Nueva Ruta de la Seda, juegan ahora en contra de los intereses chinos. Sin mencionar el hecho de que la capacidad de compra de estos gigantescos conglomerados se está viendo marcadamente reducida por la desaceleración global.

Por fortuna para el jerarca de Pekín, no existe tal cosa como una alianza formal con Moscú en esta hora en que los vientos soplan en una dirección inesperada. Rusia se encuentra en una situación delicada, dentro de la cual alcanzar los objetivos que se trazó en febrero no lucen alcanzables. Solo seis naciones del planeta apoyaron a Putin en el intento de evitar en la Asamblea de Naciones Unidas que Zelenski se dirigiera a la comunidad de naciones. China no fue uno de estas.

Un sentido práctico de la política está haciendo a la cancillería china revisar este contubernio estratégico que no está aportando nada bueno a China. La alternativa de lo nuclear que Putin está poniendo sobre la mesa refuerza la distancia. Es solo cuestión de tiempo que esta amistad sucumba