La pandemia puede empeorar. Hay que actuar ya

Cuando mezcla ciencia y política, obtiene política. Con el coronavirus, Estados Unidos ha demostrado que la política no ha funcionado. Si queremos reabrir completamente la economía y las escuelas de manera segura, lo cual puede hacerse, tenemos que volver a la ciencia.

La Casa Blanca dice que el país tiene que aprender a vivir con el virus. Estados Unidos tiene la mayor tasa de crecimiento de casos nuevos en el mundo, incluso por delante de Brasil.

Italia, Alemania y docenas de otros países han reabierto casi por completo, y tenían todas las razones para hacerlo. Todos tomaron el virus en serio y actuaron con decisión, y lo siguen haciendo.

En los Estados Unidos, los expertos en salud pública fueron prácticamente unánimes en cuanto a que replicar el éxito europeo requería, en primer lugar, mantener el cierre hasta que lográramos una fuerte reducción en los casos; segundo, lograr el cumplimiento generalizado de las indicaciones de salud pública; y tercero, crear una fuerza laboral de al menos 100.000 –algunos expertos consideraron que se necesitaban 300.000– para probar, rastrear y aislar casos. A nivel nacional, no nos acercamos a ninguno de esos objetivos, aunque algunos estados lo hicieron y ahora están reabriendo con cuidado y seguridad. Otros estados se quedaron cortos pero reabrieron de todos modos. Ahora vemos los resultados: la pandemia está creciendo en 39 estados.

Como si el crecimiento explosivo en demasiados estados no fuera lo suficientemente malo, también estamos sufriendo la misma escasez que atormentó a los hospitales en marzo y abril. Y las pruebas por sí mismas hacen poco sin una infraestructura para no solo rastrear y contactar a las personas potencialmente infectadas, sino también para administrar y apoyar a aquellos que dan positivo y están aisladas junto con aquellos que se instan a la cuarentena. Con demasiada frecuencia esto no se ha hecho.

¿Cuál es la respuesta?

Distanciamiento social, máscaras, lavarse las manos y la autocuarentena siguen siendo cruciales. No se ha puesto énfasis suficiente en la ventilación, que también importa. Las luces ultravioleta pueden ser instaladas en espacios públicos. Estas cosas reducirán la propagación, y el presidente Trump finalmente se puso una máscara en público, lo que podría de cierta forma despolitizar el asunto. Pero en este momento todas estas cosas juntas, incluso con un cumplimiento generalizado, solo pueden mitigar las tendencias peligrosas donde están ocurriendo. El virus ya está muy difundido para que estas acciones doblen rápidamente la curva hacia abajo.

Para reabrir las escuelas de la manera más segura, lo que puede ser imposible en algunos casos, y lograr que la economía vuelva a encaminarse por completo, debemos hacer que el número de casos se reduzca a niveles manejables, hasta los niveles de los países europeos. Límites incluso en reuniones privadas y cierres selectivos que deben incluir no solo lugares tan obvios como bares, sino también iglesias, una fuente bien documentada de propagación en gran escala.

Dependiendo de las circunstancias locales, eso puede resultar insuficiente; puede ser necesario un cierre completo similar al de abril. Las medidas a medias dejarán la transmisión a un nivel muy superior al de los muchos países que han contenido el virus.

Durante la pandemia de 1918, casi todas las ciudades cerraron gran parte de su actividad. El miedo y el cuidado de los familiares enfermos hicieron el resto. El ausentismo incluso en las industrias de guerra excedió el 50 por ciento y evisceró la economía. Muchas ciudades reabrieron demasiado pronto y tuvieron que cerrar por segunda vez, a veces por tercera vez, y se enfrentaron a una intensa resistencia. Pero se salvaron vidas.

Si lo hubiéramos hecho correctamente la primera vez, estaríamos operando a casi el 100 por ciento ahora, las escuelas se estarían preparando para un año escolar casi normal, los equipos de fútbol se estarían preparando para practicar, y decenas de miles de estadounidenses no habrían muerto.

Esta es nuestra segunda oportunidad. No tendremos una tercera. Si no controlamos el crecimiento de esta pandemia ahora, en unos pocos meses, cuando el clima se ponga frío y obligue a las personas a pasar más tiempo adentro, podríamos enfrentar un desastre que opaca la situación de hoy.