La riqueza es una bendición del cielo. La ostentación de la misma, la demostración de que el diablo está en los detalles. Sobre estos asuntos hay derivadas, como que la riqueza engendra riqueza y que de la concentración de la misma surgen las revoluciones. El frágil equilibrio entre el mundo material en el que vivimos y el mandato de no servir a Dios y al dinero es para muchos un auténtico quebradero de cabeza. Pero no debería de ser así. La riqueza es buena, como lo es una cosecha abundante, a no ser que lo que se pretenda es acaparar todas las tierras posibles para disponer como siervos de nuestros vecinos.

Por eso, es más que preocupante el reciente informe de la institución bancaria Credit Suisse sobre el notable aumento de la concentración de la riqueza en el mundo. El hecho de que sea un banco, encargado de preservar los ahorros de quienes logran atesorar un patrimonio, el que alerte de que el 1 % de las fortunas globales poseen el 45,6 % de la riqueza total, un 1,7 % más que el año anterior, debería darnos una pista de la seriedad del asunto. Dicho de otro modo: el 53 % de la población mundial dispone de menos de 10.000 dólares.

Europa acumula la segunda mayor masa de riqueza, por detrás de Estados Unidos, y por delante de China, aunque en cuestión de “ultrarricos” queda por detrás. Estados Unidos se encuentra en la cima de quienes disponen de una fortuna neta a partir de 50 millones de dólares, mientras que China reaparece en el segundo lugar. La cifra de “ultrarricos”, 62,5 millones de afortunados, ha aumentado un 21 % en 2021, más del doble que la de los millonarios a secas (más de un millón de dólares), que creció 9 %.

En 2021, más de 30.000 nuevos “ultrarricos” surgieron en EE. UU., 5.200 en China, 1.750 en Alemania, 1.610 en Canadá y 1.350 en Australia. ¿Quiénes pierden “ultrarricos”? Aquellos países que con sus políticas alientan la inestabilidad. ¿Recuerdan el “Brexit”? En 2021 salieron de Reino Unido 1.130 “ultrarricos”. La segunda que más pierde, Turquía, apenas se deja 330.

De cara al próximo lustro, Credit Suisse estima que el número de millonarios a nivel global crecerá un 40 %, hasta superar los 87,5 millones para 2026. España registrará un crecimiento del 25 %, por encima de Italia (18 %) y Países Bajos (12 %), similar al de Alemania (26 %), pero menor que el de Francia (41 %).

¿Son buenas noticias? Para quienes les vaya bien, sí. También para los muchos que logren salir de la miseria. Y digo muchos porque, de hecho, el segmento de los que tienen una riqueza entre 10.000 y 100.000 dólares ha sido el que más ha crecido desde el inicio del siglo (de 504 millones a 1.800 millones de individuos), según el mismo informe.

Sin embargo, la tendencia a la concentración de la riqueza, unida al empobrecimiento de las clases con menos recursos a consecuencia del impacto de la inflación récord en todo el mundo, puede agrandar una brecha más que peligrosa. No solo porque se trata de una perversión del liberalismo y de la democracia en favor de los más poderosos, sino porque cuando quienes no tienen nada que perder son legión se convierten en un ejército voraz capaz de acabar con todo. Como la marabunta