Además de los trancones derivados del alto flujo vehicular, producto del cierre de la vía del Alto de Minas, los habitantes de la vereda La Maní del Cardal del municipio de Caldas deben soportar las múltiples incomodidades que les genera la ubicación del denominado peaje de Amaga.

Dicho sea de paso, el famoso peaje de Amaga, está ubicado en terrenos del municipio de Caldas y, más de 350 personas residentes en dicha vereda padecen un pésimo servicio de transporte derivado de la mala ubicación del peaje. Dicen voceros de los moradores del sector que el servicio de bus de la cabecera municipal de Caldas a la vereda se presta en la semana a las 7am y a las 7 pm.

“Cuando mandan un bus de una sola puerta el problema es pasar los bultos de café por encima de la registradora, más la echada de cantaleta del chofer”, dice uno de los campesinos de la vereda.

“Generalmente los domingos mandan un bus con capacidad para 15 pasajeros y le acomodan hasta 60, exponiendo la vida de todos los ocupantes incluido el conductor, porque en la empresa sostienen que no es rentable teniendo que pagar el peaje” afirma otro de los habitantes de la vereda.

Cuentan los lugareños que desplazarse hasta la cabecera municipal de Caldas en otro horario tiene que ser en moto o en taxi; en moto les cobran entre 12 y 14 mil pesos y en taxi la carrera cuesta 60 mil pesos.

Los conductores de buses de empresas del suroeste no paran cerca a la entrada de la vereda porque no hay bahía y aducen que, si paran, corren el peligro que vehículos que vengan a gran velocidad, se choquen con ellos.

La situación es especialmente crítica para 25 adultos mayores que reclaman medicamentos en Caldas y deben salir a las 7 am de la vereda y esperar en la cabecera municipal hasta las 7 de la noche para regresar, ya que su situación no da para pagar el servicio particular de transporte, máxime si se tiene en cuenta que en la vereda además de café solo se produce plátano, banano y legumbres.

En la vereda se realizó, recientemente, una reunión entre los pobladores y representantes de la Concesión Vial Pacífico Uno, y estos últimos manifestaron la idea de trasladar el peaje, al parecer con el visto bueno de la administración municipal, para la zona donde está ubicada la Institución Educativa Rural Salinas, con lo cual se afectaría la situación académica de más de 50 estudiantes, porque la ampliación de la zona donde se ubicarían las casetas requiere de la reubicación de la Institución educativa.

Los habitantes de La Maní del Cardal concretamente solicitan:

1 Que el peaje sea reubicado en zona del municipio de Amaga, donde ya existe doble calzada.

2 La construcción de un puente peatonal que facilite el ingreso a la vereda

3. Un paradero de bus que sea seguro cuando se requiera acudir al servicio de transporte del suroeste.

