Nunca he visto una vaca que tenga reversa, ni me la imagino mirando por un espejo retrovisor para poder hacerlo. Ahora, a alguien se le ocurrió que les deben devolver a los parlamentarios el dinero que aportaron para la vaca destinada a las vías 4G en Antioquia. Me da la impresión de que se trata de alguien que quiere torpedear el esfuerzo de los antioqueños para hacer las obras que la Nación no quiere en nuestro departamento. Hasta allá llega el odio de la administración nacional por este terruño y del que busca torpedear el esfuerzo de este pueblo.

Me gustaría conocer la ley o el artículo de la Constitución que prohíbe el aporte de los congresistas para obras de interés público. No lo encuentro, no soy abogado, pero sí quisiera conocer la razón del impedimento para los parlamentarios que plantean algunos.

Ya lo he dicho, Antioquia es el único departamento de toda Colombia, que tiene que hacer las obras que le corresponden al gobierno nacional, ya que son vías que benefician a todos los colombianos, pero nuestro presidente no lo ve así. No quiere hacer lo que le corresponde, porque es en Antioquia. Con razón en este departamento no sacó los votos que esperaba. Sabíamos de quien se trataba y lo está confirmando. No tenemos a un presidente de los colombianos sino de un sector, de unos departamentos en los que sacó la mayoría. Pero aquí lo conocemos, aquí no lo queremos, aquí no sacó la mayoría, pero todo esto nos lo está cobrando, no quiere a Antioquia, la quiere golpear como lo está haciendo en este su funesto mandato.

Petro no es el presidente de los colombianos, lo es de algunos inocentes que votaron por él por ignorancia, por desconocimiento de su pasado, porque se dejaron seducir por unas promesas que no va a cumplir. Su paso por el grupo del M-19 no fue lo más patriota que se pueda decir. El ataque al Palacio de Justicia y el asesinato de los magistrados no es para premiarse con los votos para llegar a dirigir los destinos de la Patria. Sé que hay que perdonar, pero tampoco es bueno premiar atentados y actos contra Colombia.

Retomando el tema de las 4G, el esfuerzo que tenemos que hacer los antioqueños para hacer las obras nacionales en nuestro territorio, debe premiarse, como mínimo, y no atacarlo y tratar de impedir que nuestro pueblo tenga las obras que servirán a todos los colombianos.

La vaca propuesta ha asustado a muchos y, en particular, al presidente que no quiere a esta región. Así nos ataquen, así quieran impedir que la vaca prospere, seguiremos adelante y haremos lo que el gobierno central no quiere hacer por el sólo argumento de ser en Antioquia para Colombia.

Tenemos gobernador y tenemos alcalde de Medellín que no se dejan intimidar por quien, en mala hora, maneja los destinos de la Patria. ¡Adelante con las 4G, ni un paso atrás con la vaca. Antioquia se hace respetar! .