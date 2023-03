Hugo Chávez y Colombia

‘Hugo Chávez es el mejor presidente que ha tenido Colombia.’ Esta frase fue acuñada por miembros de la oposición venezolana para responder al desmesurado elogio que el presidente Luiz Inácio Lula hizo del líder de la revolución bolivariana. Era también una manera de cuestionar los beneficios para Venezuela de un manejo gubernamental voluntarista y autoritario.

Al cumplirse diez años del fallecimiento del Comandante Eterno, Nicolás Maduro empieza a tomar una ligera distancia de su legado y a rectificar algunas de las medidas que se consideraban inseparables del Socialismo del Siglo XXI. Pero esos cambios se hacen manteniendo el relato épico y el culto de la personalidad que caracterizan al chavismo, el cual sobrevive como movimiento político y emocional.

Hugo Chávez mantuvo una relación compleja con Colombia, que oscilaba entre el afecto y la hostilidad. Detestaba lo que él denominaba la oligarquía de la nación vecina, al tiempo que apreciaba el empuje de su sector empresarial. Apoyó la lucha de los grupos subversivos contra el Estado colombiano. Acogió en Venezuela a sus dirigentes. Compartía su proyecto de llegar al poder por la vía armada y deploraba los reveses que experimentaban en sus enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. Percibía al gobierno colombiano como un obstáculo para sus planes de influencia regional.

El intento por debilitar a Colombia en el terreno comercial tampoco fue exitoso. Más aun, medidas que implementó para restringir el comercio bilateral, o para debilitar los esquemas subregionales de integración económica, resultaron contraproducentes. La eliminación del comercio bilateral, en un momento de mal humor, así como el cierre de la frontera, fueron perjudiciales a corto plazo. A mediano plazo, la resiliencia del sector empresarial condujo a reorientar el esfuerzo exportador hacia el norte y hacia el suroeste. Ese desplazamiento de la actividad económica tuvo efectos positivos sobre el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la Región Caribe.

El retiro de Venezuela de la CAN tuvo repercusiones geoeconómicas. Al desaparecer la necesidad de aplicar un arancel externo común proteccionista, como el que exigía Venezuela, fue posible convertir a la CAN en una zona de libre comercio. Esto, a su turno, permitió el acercamiento de Chile a la CAN, lo cual condujo al surgimiento de la Alianza del Pacífico.

Con el beneficio de la perspectiva histórica, puede afirmarse que, sin que esa hubiera sido su intención, la gestión gubernamental de Hugo Chávez favoreció a Colombia. El resultado de su propósito de llevar a Venezuela a navegar en el mismo mar de felicidad en el cual navega Cuba convenció a los dirigentes colombianos que ese era un modelo fracasado. La agresión hacia las exportaciones y las inversiones colombianas obligaron a los empresarios del país a diversificar sus socios económicos. Y el retiro intempestivo de Venezuela del G3 con México y de la CAN fueron decisivos para impulsar la conformación de la Alianza del Pacífico