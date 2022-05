A un mes de la primera vuelta, algunas cosas ya están claras.

El presidente estará entre Gutiérrez y Petro. La “remontada” de Fajardo es imposible. Como lo es la unión con Rodolfo Hernández. No resultaría lógico que el exalcalde de Bucaramanga apoye al exgobernador ahora que lo duplica en intención de voto. Y no hay camino jurídico para que Fajardo apoye a Hernández. La ley ordena que quienes participen en consultas internas o interpartidistas cuyos gastos sean cubiertos por el Estado deben ir hasta las elecciones, so pena de tener que pagar fuertes multas.

Y ahora las incertidumbres. La última encuesta de Invamer muestra a Petro perdiendo un punto en primera vuelta y a Fico multiplicándose por tres y creciendo 18 puntos. En segunda, Petro aún gana, pero viene bajando del 65,3 % en agosto del año pasado a 58,8 % en febrero y ahora a 52,4 %. Gutiérrez, en cambio, pasa del 36,3 % hace dos meses al 45,4 % hoy.

La disminución del apoyo a la izquierda radical y el crecimiento del exalcalde de Medellín se ve en todos los frentes. Petro está perdiendo espacios en todas las regiones. En la Suroccidental baja del 80,3 % al 69,9 %; en Bogotá, del 64,3 % al 53,8 %, y en el Caribe, del 65,2 % al 63 %, y pierde en la zona cafetera: 70,1 % para Fico y 29,5 % para él, y en la centro oriental: 51,2 % a 43,4 %.

Baja también en todos los estratos. En el 1 y 2, del 61,2 % al 53,8 %; en el 3, del 50,4 % al 48,6 %, y en los altos, de 62,9 % al 49,2 %. Y también pierde apoyo en todos los grupos de edades, menos entre los más jóvenes, los de 18 a 24 años, donde crece del 67,4 % al 71,5 %.

Un dato adicional es relevante: Petro mantiene su apoyo en la izquierda, y el centro, pero pierde 15 puntos en los de derecha y, más importante, 8 entre los sin partido, cayendo de 56,8 % a 49,1 %.

Con todo, mantiene 7 puntos de ventaja sobre Fico en segunda, aunque queden por medir el impacto del apoyo del Partido Liberal y de los que están pendientes. Cerrar la brecha es el desafío de Gutiérrez y de la democracia. Todavía a Fico no lo conoce uno de cada cuatro de los colombianos y casi uno de cada tres que dice que votará. La campaña de publicidad debe ser masiva y contundente y debe centrarse en los estratos populares.

En relación con las regiones, va ser clave el trabajo que hagan en el Valle, en Nariño y en el Caribe. Y, sobre todo, hay un enorme reto en Bogotá.

Ganado se llama a un conjunto de vacas. El juego sigue abierto .