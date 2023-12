Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo - lfalvarezj@gmail.com

El día festivo corresponde a la celebración de una fiesta nacional o religiosa. El día feriado, es una fecha de vacancia, en la que por disposición legal no se trabaja. Dicen las fuentes internacionales que gran parte de los países con mayor número de días festivos al año se encuentran en Asia. Se destacan los siguientes casos: Nepal con 39 días festivos, Myanmar con 32 festivos, Irán con 26 días festivos, Sri Lanka con 25 días festivos, luego se encuentran Egipto con 23 días festivos, India, Malasia y Camboya con 21 festivos, Liechtenstein con 20 días festivos. Extendiendo el análisis a otros países, a nivel mundial, encontramos a Argentina y Líbano con 19 días festivos cada uno, Colombia y Filipinas con 18 días festivos y Hong Kong, 17 días festivos. Posteriormente se encuentran Serbia con 16 días festivos y Chile con 15.

Suecia, Noruega, Bélgica y Estados Unidos se presentan con 10 días festivos, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Suiza, con 9 días festivos. Finalmente, Reino Unido, Países Bajos con 8 días festivos. Brasil, Ecuador y México solo cuentan con 7 u 8 días festivos, sin embargo, sus festivales son mundialmente reconocidos y atraen a millones de personas, estableciendo una notable diferencia entre la cantidad y calidad de los días festivos y los feriados. En términos generales, los países más desarrollados pueden tener muchas festividades, pero menos días feriados.

Sumando los festivos en el año, con las vacaciones a que tienen derecho los trabajadores, las fuentes arrojan la siguiente información: Austria es el país con más días de descanso remunerado, 40 días al año; en segundo lugar está Francia con 39 días, luego Luxemburgo, Suecia y Portugal con 36 días. Colombia ocupa el puesto 13 entre los países de la Ocde, con un poco más de un mes sin tener que laborar, sumando días festivos y vacaciones legales.

Sin embargo, en tratándose de Colombia, el análisis costo beneficio es más complejo que en otros países, especialmente por nuestra equivocada creencia de asimilar días festivos con días feriados. En Colombia el traslado de muchos días de fiesta al lunes siguiente ha hecho perder el sentido de la diferencia entre feriado y festivo. Es común que las personas no diferencien el uno del otro, de manera que el día de feria es festivo y el día festivo o de fiesta debe ser tomado como día feriado o no laborable, aunque no se sepa cuál es su significado, ni que representa.

Para la generación actual es difícil identificar qué se celebra el 20 de julio, el 7 de agosto o el 11 de noviembre y por qué son feriados. Tampoco se conoce el significado de los tres lunes festivos de junio, menos aún de los tres lunes festivos correspondientes al fin de año y comienzo del siguiente. Tampoco se ha hecho el análisis de la relación costo beneficio por el traslado de algunos días festivos de su fecha oficial, al lunes siguiente.